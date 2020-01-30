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30 січня • оновлено в 22:21
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Кабмін виділив 820 млн на зарплати реформаторам: що відомо

5.1т
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Кабінет Міністрів України виділив 1,06 млрд грн на реалізацію програми комплексної реформи державного управління з держбюджету на 2020 рік, причому 818 млн грн піде на зарплати залученим до її проведення держслужбовцям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. Зазначається, що Секретаріат Кабміну надав інформацію щодо фактично зайнятих посад фахівців та їх чисельності на майбутнє з урахуванням запланованих конкурсів.

"Задля оплати праці фахівців з питань реформ Уряд затвердив порядок передачі частини бюджетних призначень, передбачених за програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління" (КПКВК 0421060), органам державної влади, що залучені до проведення цієї реформи", – йдеться у повідомленні.

На зарплати реформаторам виділено 818 млн грн

На зарплати реформаторам виділено 818 млн грн

РБК

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При цьому у Мінфіні зазначили, що кошти обсягом 818 181,0 тис грн будуть передані реформаторам "з метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр Кабміну Олександр Саєнко припустив, що президент України Володимир Зеленський поставив задачу прем'єру Олексію Гончаруку провести реформу державного управління у дуже обмежені терміни.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Теги
зарплата реформа Кабінет Міністрів України
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
пипец, распил бюджета (т.е. кража у народа Украины) на 1 млрд под прикрытием псевдореформ, под которыми идёт ликвидация Украины, промышленности и население. Ликвидационная комиссия Украины в действии и за это платят сами украинцы.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
все реформы по своей сути,есть мероприятиями,по утилизации нерентабельной прослойки стада,вот и все,чудес не бывает,но цель максимум,это доведение количества обслуги золотого миллиарда,до 10-15млн,это что касается Украины,больше не нужно,хотя с развитием технологий ,будет достаточно и пяти млн.
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Гоша Злой
Гоша Злой
учителям денег нет а соросятам пожалуйста нате вам!
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