Кабінет Міністрів України виділив 1,06 млрд грн на реалізацію програми комплексної реформи державного управління з держбюджету на 2020 рік, причому 818 млн грн піде на зарплати залученим до її проведення держслужбовцям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. Зазначається, що Секретаріат Кабміну надав інформацію щодо фактично зайнятих посад фахівців та їх чисельності на майбутнє з урахуванням запланованих конкурсів.

"Задля оплати праці фахівців з питань реформ Уряд затвердив порядок передачі частини бюджетних призначень, передбачених за програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління" (КПКВК 0421060), органам державної влади, що залучені до проведення цієї реформи", – йдеться у повідомленні.

На зарплати реформаторам виділено 818 млн грн РБК

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При цьому у Мінфіні зазначили, що кошти обсягом 818 181,0 тис грн будуть передані реформаторам "з метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр Кабміну Олександр Саєнко припустив, що президент України Володимир Зеленський поставив задачу прем'єру Олексію Гончаруку провести реформу державного управління у дуже обмежені терміни.

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