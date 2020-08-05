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Кабмін урізав підприємцям допомогу на дітей

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,9 т.
Кабмін урізав підприємцям допомогу на дітей

Допомога на дітей урізали. kurs.com

Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень.

Уряд схвалив відповідний проєкт постанови у ході засідання у середу, 5 серпня. Зазначається, що ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.

Зокрема, ці кошти виділять Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації держмайна.

На цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку".

Виплати на дітей підприємців скоротили

Виплати на дітей підприємців скоротили Кабінет міністрів

Виплати на дітей підприємців скоротили

Виплати на дітей підприємців скоротили Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалась виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.

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