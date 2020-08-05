Кабмін урізав підприємцям допомогу на дітей
Допомога на дітей урізали. kurs.com
Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень.
Уряд схвалив відповідний проєкт постанови у ході засідання у середу, 5 серпня. Зазначається, що ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.
Зокрема, ці кошти виділять Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації держмайна.
На цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку".
Виплати на дітей підприємців скоротили Кабінет міністрів
Виплати на дітей підприємців скоротили Кабінет міністрів
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалась виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.