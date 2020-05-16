Інвестори в сектор відновлювальної енергетики після наради з урядом 14 травня наблизились до компромісу у вирішенні проблем зеленої енергетики та можуть дійти до згоди вже наступного тижня. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

"Уряд надав свої пропозиції. Інвестори почули. Було проговорено багато ризиків, які можуть бути, якщо уряд прийме неправильне рішення. Були проговорені можливості, як уникнути арбітражів. Можу сказати, що ми найближче дійшли до згоди між урядом і інвестором", - повідомив Конеченков.

На його думку, компромісне рішення буде напрацьовано вже найближчим часом, і далі свій внесок у вирішення проблеми "зеленого" тарифу має зробити парламент, ухваленням законопроекту, що підготують на підставі меморандуму, який буде підписаний між урядом та інвесторами в сектор ВДЕ.

"Маємо надію, що на наступному тижні, я так думаю, питання буде остаточно вирішено. Питання залишається тільки за парламентом, за комітетом енергетики і комунальних послуг. Якщо комітет енергетики і комунальних послуг в особі пана Геруса не буде гальмувати це питання, я думаю, що меморандум буде підписаний", - сказав Конеченков.

Нагадаємо, раніше в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду "зеленого" тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.

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