Кабмін представив програму дешевих кредитів для бізнесу в Україні

Кабінет міністрів у понеділок, 3 лютого, представив програму дешевих кредитів для бізнесу.
Нова програма для українців націлена на малий бізнес. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова під час презентації відповідного проєкту.
"З сьогоднішнього дня 2 млрд гривень є доступними для тих банків які братимуть участь", – повідомила Маркарова.
Зокрема, участь у проєкті візьмуть три банки – ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.
Міністр фінансів наголосила, що контакти бізнесу з держслужбовцями будуть мінімальними.
Маркарова додала, що для програми було розроблено сайт 579.com.ua, який вже працює.
"Є сайт, там можна подивитись чи підпадаєте ви під критерії. Там дуже проста анкета – ви вибираєте ціль і банк, у який ви підете. Заповнюєте і відправляєте банкам", – резюмувала вона.
Пізніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дешеві кредити для людей передбачені під рекордно низький відсоток – 5, 7 або 9% – на суму до 1,5 млн гривень строком до 5 років.
"Ця програма для тих, хто давно мріяв про свій маленький бізнес, але досі не наважувався на це з різних причин", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.
За його словами, проєкт за рік дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд гривень внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу.
"Ми розраховуємо, що за 5 років сума виданих доступних кредитів сягне 30 млрд гривень. Щоби запустити економіку, українцям потрібно дати доступ до дешевих ресурсів. Гроші не мають бути "дорогими", а тому держава компенсує частину відсоткової ставки на кредити, які видаватимуть банки", – резюмував Гончарук.
Кабінет міністрів представив програму дешевих кредитів для бізнесу в Україні
Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під наступні відсотки:
5% річних в разі виручки до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;
7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);
9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.
Також, за умовами програми, сам учасник повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
Дешеві кредити
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку й повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного й середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб з 1 лютого стартувала програма кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5, 7 і 9%.
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