Кабмін представив програму дешевих кредитів для бізнесу в Україні

Кабінет міністрів у понеділок, 3 лютого, представив програму дешевих кредитів для бізнесу.

Нова програма для українців націлена на малий бізнес. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова під час презентації відповідного проєкту.

"З сьогоднішнього дня 2 млрд гривень є доступними для тих банків які братимуть участь", – повідомила Маркарова.

Зокрема, участь у проєкті візьмуть три банки – ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Міністр фінансів наголосила, що контакти бізнесу з держслужбовцями будуть мінімальними.

Маркарова додала, що для програми було розроблено сайт 579.com.ua, який вже працює.

"Є сайт, там можна подивитись чи підпадаєте ви під критерії. Там дуже проста анкета – ви вибираєте ціль і банк, у який ви підете. Заповнюєте і відправляєте банкам", – резюмувала вона.

Пізніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дешеві кредити для людей передбачені під рекордно низький відсоток – 5, 7 або 9% – на суму до 1,5 млн гривень строком до 5 років.

"Ця програма для тих, хто давно мріяв про свій маленький бізнес, але досі не наважувався на це з різних причин", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, проєкт за рік дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд гривень внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу.

"Ми розраховуємо, що за 5 років сума виданих доступних кредитів сягне 30 млрд гривень. Щоби запустити економіку, українцям потрібно дати доступ до дешевих ресурсів. Гроші не мають бути "дорогими", а тому держава компенсує частину відсоткової ставки на кредити, які видаватимуть банки", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів представив програму дешевих кредитів для бізнесу в Україні

Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під наступні відсотки:

5% річних в разі виручки до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Також, за умовами програми, сам учасник повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Дешеві кредити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал