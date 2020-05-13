Кабмін представив план створення півмільйона робочих місць в Україні

Міністр економічного розвитку Ігор Петрашко подав програму створення нових 500 тисяч робочих місць в Україні.
Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що уряд працює над низкою стратегічних програм у посиленому режимі.
"Ця ініціатива дозволить українцям, які втратили роботу під час карантину, або повернулися з-за кордону, отримати заробіток і пройти період коронакризи", – зазначив він.
Ключові галузі, де будуть створені робочі місця:
будівництво доріг та транспортної інфраструктури – 154 тис. робочих місць;
сфера благоустрою – 150 тис. робочих місць;
в сільському господарстві – 85 тис. робочих місць;
повернення людей на роботу в ММП – 48 тис. робочих місць.
"Механізмом створення цих робочих місць стануть державні комунальні підприємства, державні субвенції, пряма підтримка бізнесу грошима. Для 216 тис. робочих місць уже є державне фінансування", – зазначив Шмигаль.
Денис Шмигаль. Ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу і карантин сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав і ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.
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