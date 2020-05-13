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14 травня • оновлено в 16:59
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Кабмін представив план створення півмільйона робочих місць в Україні

7.2т
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Міністр економічного розвитку Ігор Петрашко подав програму створення нових 500 тисяч робочих місць в Україні.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що уряд працює над низкою стратегічних програм у посиленому режимі.

"Ця ініціатива дозволить українцям, які втратили роботу під час карантину, або повернулися з-за кордону, отримати заробіток і пройти період коронакризи", – зазначив він.

Ключові галузі, де будуть створені робочі місця:

  • будівництво доріг та транспортної інфраструктури – 154 тис. робочих місць;

  • сфера благоустрою – 150 тис. робочих місць;

  • в сільському господарстві – 85 тис. робочих місць;

  • повернення людей на роботу в ММП – 48 тис. робочих місць.

"Механізмом створення цих робочих місць стануть державні комунальні підприємства, державні субвенції, пряма підтримка бізнесу грошима. Для 216 тис. робочих місць уже є державне фінансування", – зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль. Ілюстрація

Денис Шмигаль. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу і карантин сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав і ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Робота в Україні
Особи
Денис Шмигаль Ігор Петрашко
Місце
Україна
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
На каждом военкомате висят объявления с расценками. Так нет же, польская клубника привлекательнее государевой службы.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо, 144 реформы Порошенко не помогли?
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Сначала примут программу, потом начнут вырабатывать стратегию эффективности программы, затем потребуется дорожная карта реализации программы, опосля возникает необходимость... А там гляди и выборы)))
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