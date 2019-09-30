Кабмін підготував податкову реформу: що чекає на українців

Кабінет міністрів готує реформу, яка покликана зменшити навантаження на платників податків, а також дозволить скоротити час на їхнє адміністрування.

"Ми завершимо створення й забезпечимо ефективне функціонування Державної податкової служби (ДПС) з не менше 50% нових людей на керівних посадах центрального апарату та територіальних органів", – йдеться в програмі діяльності уряду, яка була опублікована вперше 30 вересня.

Наголошується, що ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом. Послуги, які дотичні до оподаткування, відомство надаватиме онлайн через електронний кабінет платника податків.

"Ми підвищимо прозорість та ефективність аудитів та запровадимо ефективний механізм розгляду скарг платників податків у адміністративному порядку, щоб 75% розбіжностей узгоджувалися досудово", – зазначено в тексті програми.

Також уряд має намір запустити стратегію стимулювання добровільної сплати податків з урахуванням специфіки груп та категорій платників.

"Ми проведемо деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій із протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Добросовісні платники податків будуть захищені від недобросовісних конкурентів", – повідомляється у документі.

Показниками ефективності роботи уряду буде:

Зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування.

Зниження загального податкового навантаження.

Зменшення перерозподілу ВВП через зведений бюджет і загалом через державний сектор.

Зменшення кількості судових справ у податкових спорах.

Підвищення рейтингу України в Doing Business за показником “Оподаткування” до 25 за результатами 2024 року.

Представники Кабміну наголошують, що ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом Кордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень тіньової економіки в першому півріччі 2018 року, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, знизився на 3% і склав 32% від обсягу офіційного ВВП.

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