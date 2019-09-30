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30 вересня • оновлено в 19:07
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Кабмін підготував податкову реформу: що чекає на українців

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Кабінет міністрів готує реформу, яка покликана зменшити навантаження на платників податків, а також дозволить скоротити час на їхнє адміністрування.

"Ми завершимо створення й забезпечимо ефективне функціонування Державної податкової служби (ДПС) з не менше 50% нових людей на керівних посадах центрального апарату та територіальних органів", – йдеться в програмі діяльності уряду, яка була опублікована вперше 30 вересня.

Наголошується, що ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом. Послуги, які дотичні до оподаткування, відомство надаватиме онлайн через електронний кабінет платника податків.

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"Ми підвищимо прозорість та ефективність аудитів та запровадимо ефективний механізм розгляду скарг платників податків у адміністративному порядку, щоб 75% розбіжностей узгоджувалися досудово", – зазначено в тексті програми.

Також уряд має намір запустити стратегію стимулювання добровільної сплати податків з урахуванням специфіки груп та категорій платників.

"Ми проведемо деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій із протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Добросовісні платники податків будуть захищені від недобросовісних конкурентів", – повідомляється у документі.

Показниками ефективності роботи уряду буде:

  • Зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування.

  • Зниження загального податкового навантаження.

  • Зменшення перерозподілу ВВП через зведений бюджет і загалом через державний сектор.

  • Зменшення кількості судових справ у податкових спорах.

  • Підвищення рейтингу України в Doing Business за показником “Оподаткування” до 25 за результатами 2024 року.

Представники Кабміну наголошують, що ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом

Представники Кабміну наголошують, що ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом

Кордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень тіньової економіки в першому півріччі 2018 року, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, знизився на 3% і склав 32% від обсягу офіційного ВВП.

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руденко евгений
руденко евгений
сделайте приём банковских карт повсеместным, в т.ч. в маршрутках, кроме рынков при торговле с рук - детенизация реальная.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Читаю эти победные реляции, а в голове все это трасформируются в другие сроки:" Мы во всех регионах заменим инспекторов и пригласим на их места новых сотрудников с Луны, а на высшие посты - с Марса!" У комунистов был лозунг "Кадры решают - все!" Ну как эта черноротая тупая баба, которая паталогически ненавидит предпринимателей (особенно тех кто не дает взяток) - вдруг сразу станет другой! Остап Бендер со своими Нью-Васюками просто отдыхает!
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