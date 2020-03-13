Кабмін ліквідував скандальну ДАБІ

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) була ліквідована постановою Кабінету міністрів України у п'ятницю, 13 березня.

"Ліцензування – це так звана "колективна безвідповідальність". Коли ліцензується фірма, ми не розуміємо, хто на ній працює і під що вона була створена. І всі учасники ринку сьогодні знають, що є велика частина фірм, які порожні всередині, отримали ліцензії за формальними ознаками і є можливість за допомогою них проводити неправомірні дії", – наголосив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Замість ліцензування уряд вводить сертифікацію відповідального виконавця робіт.

"Це буде конкретна людина, яка несе майнову та кримінальну відповідальність. Вона сертифікується, наявність такого сертифікату в компанії дає їй можливість займатися будівництвом. Така людина своїм електронним підписом братиме на себе особисту відповідальність. Це покращить якість роботи забудовників", – додав прем'єр.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що чиновники активно наживалися на видачі дозволів у сфері містобудування.

"За ці роки чиновники побудували хмарочосів на різних схемах і договорняках. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування. У грудні минулого року ми почали це руйнувати, заробив е-кабінет забудовника. Але найбільш болючим залишається зловживання при будівництві великих об'єктів", – наголосив глава держави.

Він пообіцяв, що процес отримання держпослуг буде прозорим і зручним, із мінімальним впливом чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині лютого тоді ще віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) в нинішньому вигляді має бути ліквідована.

Кабмін збирається побороти корупцію в будівельній галузі. Якщо буде потрібно, для цього ліквідують державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). В уряді вважають, що ця сфера бізнесу може рости і приносити Україні до 6% ВВП. У 2019 році галузь створила 2,5% ВВП України.

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