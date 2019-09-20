"Йде третина бюджету": Маркарова розповіла про серйозні проблеми з боргами України

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Україна витрачає майже третину бюджету на виплату і обслуговування державного боргу.

"Ми витрачаємо дуже багато в бюджеті на виплату і обслуговування нашого боргу. І внутрішнього і зовнішнього. Майже третина бюджету йде на ці видатки", – повідомила вона у п’ятницю, 20 вересня, під час виступу у Верховній Раді в рамках години запитань до уряду.

Міністр нагадала, що після 2015 року та реструктуризації боргу в України було декілька років, коли не треба було повертати кошти.

Однак, за її словами, після 2019 ця ситуація повернулася.

"Але те, що ми повністю забюджетували і повністю виконаємо свої зобов’язання, дозволить нам на кінець 2020 року наш борг до ВВП знизити до 46,7%", – наголосила Маркарова.

"Це робить нашу економіку стійкішою і дозволить більше коштів у майбутньому виділяти на розвиток", – резюмувала міністр фінансів.

Україна витрачає майже третину бюджету на виплату і обслуговування державного боргу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду у 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

У 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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