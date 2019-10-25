"Їздити в бронетранспортері": представник Зеленського розповів про погрози вбивства і втік від Шустера

Нардеп від "Слуги народу" і глава комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив про погрози на свою адресу.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він заявив, що енергетична незалежність не може розглядатися в площині патріотизму.

"З 1 жовтня деякі підприємства почали шукати електроенергію за кордоном - в Росії, в Білорусі. Як тільки ця електроенергія пішла (близько 1%, що не складає ніякої загрози для енергетичної безпеки), відразу на українському ринку почали відбуватися чудеса: ціна почала знижуватися" - заявив Герус.

"Це питання чисто комерційне, коли монополія заробляє надприбуток. Напевно, не дарма я отримував погрози, що мені краще їздити в бронетранспортері. А потім навіть мені були погрози вбивством. Тому я до всіх цих історій ставлюся тверезо", - сказав нардеп.

Потім він раптово покинув студію. "Савік, я повинен бігти. У мене ще одна робоча зустріч є", - сказав він, відмовившись затриматися ще хоча б на кілька хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус спростував підписання меморандуму про те, що Україна буде возити вугілля з Росії до літа 2020 року.

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