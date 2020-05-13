Під наглядом спецслужб: як в СРСР їздили на заробітки. Архівне фото

В мережі опублікували фото, як з Києва українські заробітчани намагаються виїхати на заробітки в Будапешт у травні 1970 року.
Знімок опублікувало видання НВ. На фото зображені пасажири першого рейсового автобуса Київ — Будапешт, які готуються виїхати з української столиці.
Зазначається, що в середині XX століття українці почали подорожувати за кордон — правда, під пильним наглядом радянських спецслужб.
Історичне фото заробітчан СРСР
nv.ua
"Поїздки за кордон в Радянському Союзі вважалися розкішшю і суворо контролювалися владою, яка випускала ненадовго з країни тільки деякі категорії громадян. Та й отримати закордонний паспорт за власним бажанням було неможливо", – відзначає видання.
Зокрема, відносно доступними були туристичні путівки в європейські країни соцтабору, такі як Угорщина, Польща, Чехословаччина, Болгарія. Коштувала путівка в межах 200−300 карбованців, що для радянської людини вимірювалося двома-трьома місячними зарплатами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.
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