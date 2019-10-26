Інвестиціям тут не місце

Урядовий проект закону про регулювання азартних ігор підриває саму ідею залучення міжнародних інвестицій в Україну, яке обіцяв Зеленський

Запланована легалізація грального бізнесу вже викликала чимало суперечок в експертному середовищі та у медіа. В Кабміні у вкрай швидкому темпі був розроблений відповідний законопроект "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", і його текст вже опубліковано на сайті Верховної Ради.

Легалізація грального бізнесу була однією з передвиборчих обіцянок Зеленського. Ще на на етапі передвиборної боротьби він заявляв про те, що Україна має намір залучити додаткові інвестиції завдяки розвитку ринку азартних ігор в країні. Раніше президент доручив уряду і парламентській більшості розробити та прийняти відповідний закон до 1 грудня 2019 року, і, схоже, що цей процес увійшов у завершальну фазу.

Обговорюючи тему легалізації ринку азартних ігор, заплановану Кабміном, неможливо обійти тему інвестиційної привабливості. Зокрема, ще в серпні, в своєму виступі на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, Зеленський заявив, що легалізація азартних ігор повинна буде сприяти розвитку туристичного кластера регіону біля Чорного моря, і закликав турецький бізнес брати участь у цьому процесі.

Зарубіжні інвестиції - це, безумовно, добре. Але для того, щоб інвестор відчував підтримку і увагу з боку держави йому потрібні чіткі та зрозумілі правила гри. І, звичайно ж, сприятливі умови для входу на ринок. На жаль, проект урядового закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" не дає відповіді на цілий ряд важливих питань, які виникнуть у будь-якого міжнародного інвестора. Більше того, робить залучення іноземних гравців на ринок просто неможливим.

Новини Кабмін підтримав легалізацію грального бізнесу в Україні

Букмекерська монополія

Виходячи з тексту проекту закону можна зробити простий висновок - він спрямований на встановлення монопольного становища для двох українських і кількох російських букмекерських операторів, які в даний час працюють на території України.

Положення проекту закону створюють пріоритетні права конкретним місцевим і російським брендам (Фаворит, Марафонбет, 1xbet, Ліга Ставок) для легалізації своєї діяльності. Разом з тим, він передбачає низку юридичних і економічних перешкод для виходу європейських і світових провідних компаній на букмекерський ринок.

З цього випливає, що новому відомому західному бренду, який бажає інвестувати в розвиток бізнесу в Україні, не вдасться отримати ліцензію і вийти на ринок з окупною бізнес-моделлю. Всі ліцензії на оголошеному конкурсі будуть отримані існуючими операторами букмекерства. Причому зараз вони діють незаконно, в тому числі на російському ринку і на непідконтрольних Україні територіях.

Ігрові заклади

Законопроект Кабміну передбачає відкриття 800 букмекерських пунктів. З огляду на те, що кількість пунктів обмежена і досить занижена у порівнянні з залами гральних автоматів і в порівнянні з діючими незаконними букмекерськими пунктами, то за допомогою зазначеного ліміту будуть просто легалізовані вже діючі букмекерські пункти. Так, на сьогоднішній день Фаворит має близько 1000 пунктів - близько 500, незаконні букмекери - ще стільки ж. "Ліга Ставок" та інші букмекери вже зараз орендують приміщення для отримання ліцензії.

Для подачі заяви на ліцензію, необхідно подати документи на право власності або оренди приміщення, перелік таких адрес. Зрозуміло, що діючі букмекери вже мають всі необхідні документи, вже зайняли всі відповідні приміщення, поділили між собою квоти, а іноземний інвестор не має жодного шансу навіть подати необхідні документи.

Проблема онлайн-казино

Проектом урядового закону передбачається, що для оперування сайтом необхідно мати доменне ім'я другого рівня доменної зони UA. Причому, вже на етапі подачі заяви на видачу ліцензії необхідно подати документи на відповідне доменне ім'я. Але щоб отримати доменне ім'я другого рівня доменної зони UA необхідно зареєструвати Торгову марку в Україні. Реєстрація Торгової марки займає не менше 1 року навіть за прискореною процедурою. Тобто існуючі українські та російські бренди, такі як favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Ліга Ставок" та інші, які вже мають зареєстровані Торгові марки, і отримають ліцензії. Іноземні бренди, які раніше не були присутні на ринку, не матимуть можливості отримати ліцензію.

Крім того, існує ще один важливий момент: налагодження необхідної для оперування інтернет-сайту інфраструктури теж займе до 1 року. Це адаптація сайту, дослідження ринку, налаштування методів платежів з локальними партнерами, пошук персоналу та налагодження операційної діяльності, виконання локальних технічних і законодавчих вимог, сертифікація, юридичні питання та ін. Все це призводить до втрати часу, що не дасть рівних можливостей новому бренду вийти на ринок.

Ліцензійні платежі

Логіка законопроекту передбачає сплату підвищених ліцензійних платежів, які на даний час можуть перевищувати рентабельність більшості букмекерських пунктів. Необхідно також враховувати безліч витрат на офіційне працевлаштування, касові апарати, корупційні ризики.

Ліцензійні платежі складають (і в подальшому будуть рости) досить серйозні суми. Наприклад, стартова ціна за загальну ліцензію - 26 млн гривень на рік, а "старт" за букмекерський пункт - 788, 2 тисячі гривень на рік. Плата за ліцензію на ставкомат або беттинг-машину - 31, тис грн на рік, банківська гарантія - 30 млн грн.

Таким чином, тільки стартові прямі витрати (ліцензія, персонал, оренда приміщення, ставкомати) нового оператора за перший рік для букмекерського сайту і 10-ти букмекерських пунктів повинні становити не менше 105 млн грн. Це не враховує ремонту приміщень, обладнання приміщень, операційні витрати, маркетинг, який може становити половину операційних витрат. Такі витрати не зможуть окупитися навіть протягом декількох років. Причому держава має намір додатково збирати ще податки з букмекерської діяльності.

При цьому діючі оператори в Україні не будуть нести таких витрат, тому що у них вже є приміщення, обладнання, а найголовніше - ринок, клієнти і розкручений бренд. Тобто, іноземний інвестор виявляється в явно програшній позиції - витратити 100 млн. грн. і сподіватися, що він якимось чином зможе відвоювати частину ринку у вже існуючих монополістів. Крім цього, діючі оператори вже давно навчилися не показувати обіг і не платити податки з букмекерської діяльності (можливо, цим і зумовлені завищені ліцензійні платежі).

Висновок простий: закладені проектом закону ліцензійні платежі зможуть ефективно платити тільки існуючі великі розкручені наземні пункти і вже працюючі на ринку букмекерські інтернет-проекти.

З огляду на те, що проект закону складався непрозоро і встановлює вигідні умови тільки для існуючих конкретних букмекерських операторів, то вихід на ринок іноземного букмекерського оператора в таких умовах неможливий. Ліцензії з великою ймовірністю, з огляду на корупцію в країні і лобізм вже на етапі складання закону, отримає чітко визначене коло компаній.

Та все це унеможливлює реалізацію інвестиційних проектів для великих публічних і прозорих компаній, які діють в Америці, Європі і в усьому світі, а акції яких часто розміщуються на світових фондових ринках.

Як результат, не дивлячись на завищені ліцензійні платежі, Україна не отримає якогось ефекту від такої концепції легалізації азартних ігор загалом, і від букмекерства зокрема. Всі ліцензійні платежі в сукупності можуть становити лише соту частку одного відсотка бюджетних надходжень. Відповідно, українці ніяким чином не відчують економічного ефекту від легалізації, зате букмекерські зали легально з'являться на вулицях, а реклама захопить телевізор, радіо та інтернет.

Набагато ефективніше було б легалізувати букмекерство із залученням іноземних операторів, які відповідально ведуть бізнес, платять всі податки, приносять західні стандарти і технологію. В такому випадку, держава отримала б позитив у вигляді інвестицій, поліпшення економічного і бізнес клімату, приклад розвитку відповідального бізнесу, нове обладнання та технології в ритейлі, повну сплату всіх податків, нові стандарти бізнесу. Тобто довгостроковий ефект від системного розвитку бізнесу, а не короткострокову сплату за ліцензії та продовження тіньової діяльності букмекерів, які звикли працювати в тіні.

Проект закону декларує метою залучення іноземного інвестора, але його вивчення приводить до протилежного висновку - він складений виключно в інтересах двох українських операторів букмекерства і невеликої групи російських операторів (Фаворит, Марафонбет, 1xbet, "Ліга Ставок") з метою їхньої легалізації на ринку. Запропоновані норми не дозволяють солідним європейським та американським компаніям, таким як William Hill, Bet365, Ladbrokes і ін., Надавати букмекерські послуги в Україні.

Що чекає класичну лотерею?

Але найбільший удар проект урядового закону готує для класичних числових лотерей. У його нормах не міститься необхідних умов для проведення класичних числових лотерейних ігор, таких як тиражні, моментальні та інші. За умови прийняття такого проекту, проведення традиційних числових лотерей стає неможливим.

Проект насамперед спрямований на врегулювання видів діяльності, які лобіюються певними бізнес-групами в інтересах букмекерства і казино. Водночас, числову лотерею пропонується врегулювати лише кількома нормами за принципом азартних ігор. Хоча всьому світі класична числова лотерея не викликає залежність, не є азартною і не підлягає спеціальному регулюванню.

Класичні види числових лотерей, як в Україні, так і в усьому світі, викликають схвалення суспільства і виконують соціальні функції. Перш за все, вони можуть генерувати значні надходження до державного та місцевого бюджету - за їхній рахунок, як правило, фінансуються різні великі державні проекти. Також лотереї генерують додатковий асортимент, дохід і потік споживачів для дрібного бізнесу, служать засобом задоволення невеликого азарту для широкого кола населення, що утримує їх від зайвих витрат в більш азартні ігри, і, звичайно ж, надають можливість незаможній людині одномоментно стати мільйонером.

Чому проведення числових лотерей стане неможливим? По-перше, в проекті закону вказані обмеження щодо розміщення пунктів числових лотерей. Проект забороняє розміщувати пункти числових лотерей ближче ніж за 150 метрів до шкіл, університетів, інших освітніх закладів, розважальних центрів. Забороняється розміщення в кіосках та МАФах. До того ж, щодо казино, букмекерства, гральних автоматів такі обмеження не застосовуються. За такого підходу розвинути необхідну мережу до 10 тисяч пунктів числових лотерей буде неможливо. У всьому світі числова лотерея - це додатковий товар у існуючих дрібних підприємців, а тому дрібні магазини, кіоски, МАФи - є основним каналом продажу числових лотерей.

По-друге, проведення числової лотереї в Інтернеті урядовим законопроектом не дозволяється. Нелогічним є підхід, коли всі азартні ігри дозволено проводити в Інтернеті, а числову лотерею - ні. У сучасному світі все діджиталізовано, і будь-який товар або послугу сьогодні можливо придбати в інтернеті. Надання числових лотерейних ігор через інтернет - невід'ємний канал поширення числової лотереї в сучасному світі. Якщо ця норма буде введена в дію, лотерейний ринок безнадійно відстане.

Крім того, в проекті закону лотерейний термінал прирівнюється до грального обладнання. До терміналу числових лотерей проект закону виставляє такі ж вимоги, як і до грального автомату або ставкомату. Але лотерейний термінал працює за принципом касового апарату - проводить тільки реєстрацію чисел і роздруківку квитка, а також перевірку квитка і реєстрацію виплати. На ньому ніяка гра не відбувається. Сама гра в числову лотерею проходить вдома у гравця під час проведення розіграшу оператором. За таких вимог завезти сучасний термінал числових лотерей буде неможливо.

Також, для числової лотереї встановлюються такі ж правила для ідентифікації гравця, як для казино за кожної гри. У світовій практиці числова лотерея не передбачає персоналізований квиток, а гравець при придбанні не ідентифікується. Ідентифікація може проходить за виплати великого призу. Такі правила унеможливлюють продаж навіть одного квитка числової лотереї.

І ще одне велике нововведення - депозит або банківська гарантія на 420 млн. грн. для лотерейного оператора. Зрозуміло, що жоден інвестор не надасть згоди на таке необґрунтоване заморожування величезних коштів.

Безліч інших положень проекту також унеможливлюють стандартне і загальноприйняте проведення класичних числових лотерей. Це і відсутність регулювання розіграшу числовий лотерей, і ліміт на максимальну ставку числової лотереї, і використання касових апаратів (у числовій лотереї лотерейний термінал є касовим апаратом), і неможливість встановлення терміналу самообслуговування числових і миттєвих лотерей (по типу вендінгової машини), і неможливість участі в міжнародній числовій лотереї (міжнародна кооперація, Евроджекпот, Евромілліон), і обмеження по маркетингу. І, нарешті, проект закону не містить регулювання, необхідного для інвестування у лотерейне обладнання, центральну систему, налагодження необхідних каналів продажів і проведення розіграшів числових лотерей.

Цікаво, що з прийняттям проекту закону діючі оператори просто одночасно перестануть працювати. Хоча, наприклад, в інших країнах перехід робиться таким чином, щоб не переривати надання послуг. Тому що втрачений ринок і інтерес споживача до числової лотереї буде складно відновити.

Якщо підсумувати всі вищевказані висновки, то картина виходить неприваблива з точки зору інвестицій. Залучення грошових ресурсів великих західних операторів числових лотерей до участі в конкурсі на отримання лотерейної ліцензії, таких як IGT, Scientific Games, Intralot і т.д., за таких умовах просто неможливе. Навіть якщо не враховувати інвестиційних ризиків країни. Очевидно, що великі міжнародні гравці просто не зацікавляться можливістю участі в конкурсах на отримання лотерейної ліцензії.

І, говорячи про ситуацію з планованим регулюванням грального ринку в цілому, особливо цинічно на сьогоднішній день виглядають рекламні ролики на підтримку цього проекту закону. Вони ховають реальні проблемні моменти цього документу, і, навпаки, випинають меседж про те, що законопроект дозволить прибрати всі незаконні ігрові заклади, що розплодилися на вулицях українських міст. Переконують, що ринок азартних ігор буде фіскалізовано, що все буде контролюватися в режимі онлайн, і таким чином буде наповнюватися бюджет країни. Зрозуміло, це не так. Тому що в законопроекті взагалі нічого не виписано щодо оподаткування. Він просто дозволяє за фіксовані платежі за придбання ліцензії надалі вільно оперувати на ринку в будь-яких формах ігрової діяльності, перш за все, букмекерських контор - тієї ж російської "Ліги Ставок". Вони отримують повну свободу дій і на землі, і онлайн. При цьому він знищує традиційну числову лотерею, як явище. Чи потрібен Україні такий закон - питання вже далеко не риторичне.

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