Домашній інтернет від "Київстар" зник у частини українців: у мережі відреагували

У багатьох користувачів зник домашній інтернет від "Київстар". Українці масово почали вимагати в компанії компенсації.

Як повідомили в Facebook компанії, зранку 21 травня зникло з'єднання через аварію.

"У частини абонентів зараз труднощі з деякими сервісами. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити послугу домашнього інтернету", – повідомила компанія. Всім користувачам, які "зазнали незручностей", пообіцяли компенсацію.

У Facebook компанія відзначила, що збій стався "через аварію". У повідомленні компанії в Twitter сказано, що орієнтовний час відновлення роботи мережі – сьогодні до 18:00.

У компанії відзначили, що додзвонитися в службу підтримки зараз складно. "Київстар" пообіцяв повідомляти новини й відповідати на питання в соцмережах.

У коментарях до публікації українці залишили обурені коментарі: "Терміново потрібно працювати, повідомте, коли відновиться інтернет. Додзвонитися зовсім неможливо", "Коли відновиться робота інтернету? Ніякої смс про аварію, до операторів ніяк не дозвонитися, на сайті чат-бот вимкнений. Що відбувається?" "Київ. Не працює".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4G-зв'язок від "Київстар" з'явився ще в 496 населених пунктах України.

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