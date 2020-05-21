Головна Новини
21 травня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Домашній інтернет від "Київстар" зник у частини українців: у мережі відреагували

5.6т
Читати матеріал російською

У багатьох користувачів зник домашній інтернет від "Київстар". Українці масово почали вимагати в компанії компенсації.

Як повідомили в Facebook компанії, зранку 21 травня зникло з'єднання через аварію.

"У частини абонентів зараз труднощі з деякими сервісами. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити послугу домашнього інтернету", – повідомила компанія. Всім користувачам, які "зазнали незручностей", пообіцяли компенсацію.

У Facebook компанія відзначила, що збій стався "через аварію". У повідомленні компанії в Twitter сказано, що орієнтовний час відновлення роботи мережі – сьогодні до 18:00.

У компанії відзначили, що додзвонитися в службу підтримки зараз складно. "Київстар" пообіцяв повідомляти новини й відповідати на питання в соцмережах.

У коментарях до публікації українці залишили обурені коментарі: "Терміново потрібно працювати, повідомте, коли відновиться інтернет. Додзвонитися зовсім неможливо", "Коли відновиться робота інтернету? Ніякої смс про аварію, до операторів ніяк не дозвонитися, на сайті чат-бот вимкнений. Що відбувається?" "Київ. Не працює".

Домашній інтернет від "Київстар" зник у частини українців: у мережі відреагували
Домашній інтернет від "Київстар" зник у частини українців: у мережі відреагували
Домашній інтернет від "Київстар" зник у частини українців: у мережі відреагували

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4G-зв'язок від "Київстар" з'явився ще в 496 населених пунктах України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
интернет Київстар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги