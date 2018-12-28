"Інакше бути не може": Гройсман озвучив долю російського бізнесу в Україні

Нові санкції проти Росії не зачеплять росіян, які працюють в Україні, якщо вони не мають зв'язків з Кремлем.

Про це заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив на тому факті, що санкції накладаються на конкретних суб'єктів, що мають ті чи інші ознаки взаємодії з російським режимом.

"Тому, якщо людина з російським паспортом, але працює в Україні і не має жодних взаємин з російською державою і платить тут податки, я не думаю, що така людина може бути в зоні ризику", — заявив глава уряду.

За його словами, санкції націлені на блокування фінансової підтримки російської економіки, яка працює на збройну машину чи на фінансування терористичних організацій.

"Санкції мають бути таргетовані саме на це, й інакше, на мій погляд, бути не може. Тому в такому алгоритмі і працює санкційна політика", — підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 25 грудня розширили список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер перебуває 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України та 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.

У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.