Іноземці за день скупили мільярди держборгу України: чим це небезпечно

Міністерство фінансів за підсумками минулої доби залучило 1,97 млрд гривень на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики.

Більшу частина коштів склали надходження від 2-річних ОВДП, повідомляє відомство на сторінці у Facebook.

"Мінфін продовжує вводити обмеження на обсяг всіх випусків ОВДП та концентрувати попит на інструменти з довгим строком погашення", – йдеться у повідомленні.

У результаті аукціонів облігацій внутрішньої державної позики ставки доходності за всіма інструментами знижено та склали:

за 6-місячними ОВДП – 16,5% (зниження на 2 базисні пункти);

за 1-річними ОВДП – 16,18% (зниження на 10 базисних пунктів);

за 2-річними ОВДП – 16,52% (зниження на 23 базисні пункти).

Таким чином, іноземці у поточному році дали у борг Україні у 13,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у кінці минулого року Міністерство фінансів розмістило цінні папери у гривні під 18,5% річних. Однак, фактично, в доларах Україні за рік з урахуванням девальвації за вказаними паперами доводиться віддавати на 33,6% більше. В окремих випадках ставка доходить до 36%.

Кредити брали при курсі у 27-28 грн/$, а віддавати доводиться при курсі 25-26 грн/$. В результаті в доларовому еквіваленті Україна має віддавати на третину більше, ніж брала.

Більшу частину коштів склали надходження від 2-річних ОВДП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду у 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

У 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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