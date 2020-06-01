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1 червня • оновлено в 15:18
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IKEA відновить роботу онлайн-магазину в Україні 8 червня

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Український онлайн-магазин найбільшого у світі рітейлера меблів і товарів для дому, IKEA повністю відновить роботу до 8 червня 2020-го року.

Про це в коментарі The Page повідомили в "IKEA Україна". Відзначається, що наразі компанія розв'язує технічні проблеми з сайтом.

"Зараз здійснити покупки не можна. Зокрема і в Києві. У нас технічні проблеми. Але ми їх вирішуємо. Найближчим часом усе запрацює, протягом тижня", – повідомили в компанії.

Таким чином, онлайн-сайт компанії може знову стати доступним уже до 8 червня. Українці знову отримають можливість робити замовлення та отримувати товари з доставкою додому.

IKEA відновить роботу сайту

IKEA відновить роботу сайту

При цьому, зараз на офіційному сайті компанії досі висить оголошення: "Ми приємно вражені зацікавленням нашими товарами з дня відкриття онлайн-магазину. Щоб задовольнити великий попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише по Києву. Наші пункти видачі замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зробили замовлення. Перепрошуємо за незручності та продовжуємо наполегливо працювати, щоб знову зробити досвід онлайн-покупок від IKEA зручним та доступним для багатьох людей в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, IKEA 14 травня запустила онлайн-продажі в Україні.

Через добу після запуску IKEA в Україні офіційний сайт "ліг" через великий наплив відвідувачів.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
IKEA інтернет-магазини
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