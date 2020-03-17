У нового міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка немає нерухомості, доходів, активів і корпоративних прав.

Про це сказано в декларації чиновника, яка була подана після призначення на посаду.

Ігор Петрашко Скрішот з каналу Верховної Ради в YouTube

У ній зазначено лише, що у дружини міністра Світлани є російське громадянство. Проживає Петрашко в її квартирі, площею 90 квадратних метрів.

Також у нього двоє синів – Матвій і Максим.

Декларація Ігоря Петрашка public.nazk.gov.ua

Декларація Ігоря Петрашка public.nazk.gov.ua

Декларація Ігоря Петрашка public.nazk.gov.ua

Декларація Ігоря Петрашка public.nazk.gov.ua

Декларація Ігоря Петрашка public.nazk.gov.ua

Декларація Ігоря Петрашка public.nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 березня на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Під час представлення кандидата на міністра в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Петрашка 20-річний стаж у сфері економіки та менеджменту.

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