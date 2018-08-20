"Їдуть ординці і в*та." Росію викрили у брехні про Кримський міст

У мережі розвінчали фейк про те, що українці масово їдуть до Криму, щоб помилуватися мостом через Керченську протоку.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. Вона поділилася новим фото, яке демонструє, що російські ЗМІ брешуть про небувалий трафік на Кримському мосту.

"На паблік Ялти, кинули з цензурних комментарів - марення, дурниця, брехня...А натовп на мосту я кожен день викладаю. Я просто не знала, що це українці. Думала, 157 мільйонів руссо-туристо, буду знати тепер..." - написала вона.

На паблік Ялти кинули

З цензурних комментов-марення, брехня, брехня ...

А натовпу на мосту я кожен день викладаю

Я просто не знала, що це українці

Думала, 157 мільйонів руссо-туристо

буду знати тепер ... pic.twitter.com/SQAMCdKfOj - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 19 серпня 2018 р

У коментарях користувачі висміяли те, що заяви окупанктів не відповідають дійсності. Як ми бачимо в соціальних мережах немає жодного підтвердження тому, що на Кримському мосту масово їздять люди, тим більше українці.

"Ага. Ще й екскурсії замовляють. Ми ж всі впевнені були, що це чудо з картону будували", "Навіть якщо і їдуть дивитися на міст, то не українці, то ординці і в*та", "А хрін вони вгадали, туди їдуть щоб міст розхитати. Якщо правильно розрахувати дистанцію і крок, можна його ввести в резонанс, і він розвалиться. Там працює ціла група фізиків,"- відзначили користувачі.

Інші коментують так: "А тим часом, затори на пункті пропуску великі. Їдуть звичайно", "А рух то, "потужний" по мосту."

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в анексованому Росією Криму окупанти провели офіційну церемонію відкриття автодорожньої частини Кримського моста. На церемонії був присутній президент РФ Володимир Путін.

Рух по мосту запустили 16 травня. З того часу в мережі не раз висміювали той факт, що по Кримському мосту, незважаючи на всі заяви окупантів, майже не їздить транспорт.