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"Їдуть ординці і в*та." Росію викрили у брехні про Кримський міст

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У мережі розвінчали фейк про те, що українці масово їдуть до Криму, щоб помилуватися мостом через Керченську протоку.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. Вона поділилася новим фото, яке демонструє, що російські ЗМІ брешуть про небувалий трафік на Кримському мосту.

"На паблік Ялти, кинули з цензурних комментарів - марення, дурниця, брехня...А натовп на мосту я кожен день викладаю. Я просто не знала, що це українці. Думала, 157 мільйонів руссо-туристо, буду знати тепер..." - написала вона.

У коментарях користувачі висміяли те, що заяви окупанктів не відповідають дійсності. Як ми бачимо в соціальних мережах немає жодного підтвердження тому, що на Кримському мосту масово їздять люди, тим більше українці.

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"Ага. Ще й екскурсії замовляють. Ми ж всі впевнені були, що це чудо з картону будували", "Навіть якщо і їдуть дивитися на міст, то не українці, то ординці і в*та", "А хрін вони вгадали, туди їдуть щоб міст розхитати. Якщо правильно розрахувати дистанцію і крок, можна його ввести в резонанс, і він розвалиться. Там працює ціла група фізиків,"- відзначили користувачі.

Інші коментують так: "А тим часом, затори на пункті пропуску великі. Їдуть звичайно", "А рух то, "потужний" по мосту."

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в анексованому Росією Криму окупанти провели офіційну церемонію відкриття автодорожньої частини Кримського моста. На церемонії був присутній президент РФ Володимир Путін.

Рух по мосту запустили 16 травня. З того часу в мережі не раз висміювали той факт, що по Кримському мосту, незважаючи на всі заяви окупантів, майже не їздить транспорт.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
Керченський містУкраїнаРосія
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну что европлесень. смешно? вы самая смешная нация на свете, смейтесь конечно. а осенью вообще уссытесь. виселуха у вас будет, прикруты, закруты. помоги. дайте. у нас война.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Как мы видим в социальных сетях нет ни единого подтвержения того, что на Крымском мосту массово ездят люди, тем более украинцы." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Укроинство это заболевание мозга, подтверждения фактов поездок людей по мосту они ищут в соцсетях.Если в человек в соцсети не высказался после поездки по мосту, значит, по мосту он не ездил.СУХС
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Уже по заголовку понятно, что внутри будет "жительница Крыма" из Тернополя.
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