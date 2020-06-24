Їдьте додому, я розберуся, – Зеленський вийшов на мітинг до шахтарів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання з невиплатою зарплат шахтарям зі Львова, які другий день протестують під його офісом.

Таку заяву він зробив у середу, 24 червня. Президент вийшов до мітингувальників на Банковій. Йдеться про заборгованість із зарплати за чотири місяці.

"Я вам обіцяю – ми все зробимо. Дайте мені кілька днів. Зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся", – заявив Зеленський.

За словами самих учасників протесту, майже 800 співробітників недоотримали загалом 58 млн грн. Шахтарі заявляли журналістам, що не повернуться додому, поки не почують конкретики у вирішенні цього питання.

(Відео взято з Telegram-каналу PavlovskyNEWS)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня президент України Володимир Зеленський за допомогою відео звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить з перевантаженням і руйнує дороги.