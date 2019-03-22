''Ідіоти!'' Пушилін і Ко вигадали нову схему дерибану грошей в ''ДНР''

Ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна викрили в новій схемі розкрадання грошей з бюджету так званої республіки.

Як написав автор телеграм-каналу "КараулЪ'", в ОРДО пройде черговий "флешмобний дерибан" російських грошей.

"Про те, що Пушилін - це флешмоби, конкурси та дерибан російських грошей, я писав неодноразово. І команда у Пушиліна така сама і зайнята лише одним: пошук приводів для організації чергового розпилювального заходу. Медаль Іуди і зганяння бюджетників на площу 31 березня авторства Муратова тому свідчення", - прояснив він.

За його даними, 30 березня пройде ще один захід авторства Пушиліна-Муратова.

"Автопробіг проти (не падайте!) фальсифікації українських виборів. Ідіоти! Чому українське питання на порядку "ДНР", хто мені відповість? Ау, дебіли з "МінІнфо", запитаєте там у Нікітіної! Підготували наклейки зі спінерами на автомобілі. Оформили розпил грошей, коротше кажучи. Створили картинку. Але найсмішніше не це, а те, що деякі донеччани, бачачи автомобіль з такою наклейкою, думають, що це протест проти виборів Пушиліна. Його ж ніхто не обирав", - підсумував автор телеграм-каналу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій території Донецької області назріла хлібна криза. Причиною цього стали дії ватажка "ДНР" Пушиліна і його подільників.

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