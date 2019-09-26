"Їде без результату": ЗМІ повідомили про провал місії МВФ в Україні

ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Про це йдеться у матеріалі "Українських Новин" із посиланням на джерела, знайомі з попередніми результатами роботи місії. За їхніми даними, причин декілька – ситуація із ПриватБанком, держбюджет і можлива зміна керівництва НБУ.

"Переговори місії МВФ у Києві, які проходили з 12 вересня, ускладнив прем'єр Олексій Гончарук своєю заявою виданню FT з приводу ПриватБанку і його колишніх власників. У МВФ воно викликало тривогу... Однак у затримці програми з МВФ немає нічого страшного. Резерви НБУ в $22 млрд не викликають побоювань і могли б бути ще більшими, якби НБУ активніше скуповував валюту з ринку. У цьому разі підтримка МВФ Україні можливо б і не знадобилася зовсім", – зазначено у матеріалі.

Зазначається, що експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і цього самого дня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.

"Це означає, що до кінця роботи місії 24 вересня мав бути підготовлений проєкт меморандуму про співпрацю, який би, за очікуванням української сторони, припускав укладання 3-річної програми EFF з виділення до $6 млрд. Паралельно Київ планував домовитися про кредитування приблизно на таку саму суму зі Світовим банком. Кредит СБ не мав бути безпосередньо прив'язаний до EFF, однак без фінансування МВФ кошти б не виділялися", – пояснюється у матеріалі.

Україна зіткнулася з проблемами із МВФ

За інформацією агентства, місія МВФ продовжила роботу у Києві на два дні і має намір завершити її у четвер, 26 вересня. "Однак у результаті не буде не те що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проєкту цього документа. Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою та колишніми власниками ПриватБанку", – сповістили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

При цьому міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

При цьому економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 роки вдарить чергова криза.

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