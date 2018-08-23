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"І ніхто не замерз": Україна 1000 днів не купує газ у Росії

1.3тЧитати новину російською

Україна вже 1000 днів не купує газ у Російської Федерації.

"25 листопада 2015 року в Україну зайшли останні кубометри газу, закуплені нами у "Газпрому". Після того конкурувати із західними постачальниками "Газпром" не зміг", - повідомляє у Facebook "Нафтогаз".

У НАК відзначають, що Москва була впевнена в тому, що Київ почне купувати російський газ, оскільки без нього не зможе забезпечувати транзит в ЄС.

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Україна показала, як обходиться без російського газу

"Сьогодні символічні 1000 днів із того моменту як ми довели світові, що Україна створила собі можливість обходитися без газпромівського газу і продовжувати при цьому бездоганно забезпечувати транзит в Європу", - відзначили в "Нафтогазі".

За словами комерційного директора НАК Юрія Вітренка, Росія в 2014 році була впевнена в тому, що зможе змусити Україну закуповувати газ на невигідних умовах.

"Вони були впевнені, що, відключивши нам газ вони поставлять нас на коліна. Потім вони були впевнені, що змусять нас заплатити за газ, який ми не брали за принципом "бери або плати". Зараз вони просять "відновити баланс у відносинах", а ми готуємося святкувати День нашої незалежності ", - підкреслив він.

У мережі також оцінили досягнення України.

"І ніхто не замерз", - пише Володимир Губенко.

"Хороша історія", - зазначила Øleksa Yastrub.

"Тримайтеся! Пишаємося вами", - резюмувала Світлана Галі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Нафтогазі" заявили, що Російська Федерація і її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність із видобутку газу в Україні.

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Николаев Олег
Николаев Олег
И уголь из ЛДНР тоже второй год не покупают. Через Россию его покупают, но не напрямую же. Слава Украине!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Миллер ходит как опущенный и карлик просит мирного соглашения по долгу уже Газпрома перед Украиной. Отменят Северный поток - выставим свою цену за транзит и станет рашка на колени лизать ноги Украине
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Ш. Олег
Ш. Олег
Валевич Борис, отменят Северный поток, к гадалке не ходи. И Томос дадут. И "Гиперлуп" построят. И галушки в рот сами станут прыгать…
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Ш. Олег
Ш. Олег
Бiльша частина газу цi 1000 днiв потрапляла до України реверсом з Європи. До якої газ потрапляв… з Росiї. Можна, звичайно, називати його польським, нiмецьким чи австрiйським - на кшталт "бiлоруських креветок, - але видобула його й транспортувала до Європи Росiя. Ро-сi-я. I єдине, чим цей "неросiйський" газ вiдрiзняється вiд свого росiйського брата-близнюка - цiна, яка у першого на кiлька десяткiв доларiв за тисячу "кубiв" бiльша. Що складає щогорiчно переплату у десятки мiльйонiв доларiв. Яких у України не дуже багато. Тому я не можу при всьому бажаннi роздiлити радiсть з приводу "тисячоденної незалежностi вiд росiйського газу" - газ як був, так i залишився росiйським, просто платить за нього Європа, а потiм перепродає вам - з нацiнкою. "Газпром" робить грошi, Європа робить грошi, а українськi полiтики роблять… у штани - вiд гордостi за "1000 днiв без Росiї". Чесно кажучи, сумнiвний привiд гордитися… :(
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