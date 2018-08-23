"І ніхто не замерз": Україна 1000 днів не купує газ у Росії

Україна вже 1000 днів не купує газ у Російської Федерації.

"25 листопада 2015 року в Україну зайшли останні кубометри газу, закуплені нами у "Газпрому". Після того конкурувати із західними постачальниками "Газпром" не зміг", - повідомляє у Facebook "Нафтогаз".

У НАК відзначають, що Москва була впевнена в тому, що Київ почне купувати російський газ, оскільки без нього не зможе забезпечувати транзит в ЄС.

"Сьогодні символічні 1000 днів із того моменту як ми довели світові, що Україна створила собі можливість обходитися без газпромівського газу і продовжувати при цьому бездоганно забезпечувати транзит в Європу", - відзначили в "Нафтогазі".

За словами комерційного директора НАК Юрія Вітренка, Росія в 2014 році була впевнена в тому, що зможе змусити Україну закуповувати газ на невигідних умовах.

"Вони були впевнені, що, відключивши нам газ вони поставлять нас на коліна. Потім вони були впевнені, що змусять нас заплатити за газ, який ми не брали за принципом "бери або плати". Зараз вони просять "відновити баланс у відносинах", а ми готуємося святкувати День нашої незалежності ", - підкреслив він.

У мережі також оцінили досягнення України.

"І ніхто не замерз", - пише Володимир Губенко.

"Хороша історія", - зазначила Øleksa Yastrub.

"Тримайтеся! Пишаємося вами", - резюмувала Світлана Галі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Нафтогазі" заявили, що Російська Федерація і її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність із видобутку газу в Україні.