Хто зможе купувати землю і скільки: Милованов розкрив деталі резонансного законопроєкту

Законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов озвучив п'ять головних тез документу на своїй сторінці в Facebook.
Головне:
1. Право купувати іноземцям тільки після референдуму.
2. Право купувати землю мають українські громадяни і юридичні особи засновані (виключно) громадянами України.
3. Обмеження в одні руки - 10 000 га.
4. Як вважаються обмеження? Наприклад, людина має 25% в компанії. Ця компанія є власником 8 000 га. Тоді вважається, що людина вибрала 1/4 від 8 000 = 2 000 га. І ще може докупити 8 000 га. Немає обмежень на пов'язані особи.
5. Банки можуть ставати власниками землі. Але тільки через стягнення застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 000 га на банки не поширюється.
Ринок землі в Україні
При цьому він уточнив, що банки повинні продати землю, отриману в якості застави протягом двох років.
"Усі банки мають право кредитувати землю, незалежно від форми власності. Тобто банки з іноземним капіталом можуть кредитувати землю, отримувати в заставу, але повинні продати її. Якщо банки не продають землю протягом двох років, вона конфіскується на опальній основі. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати і інше повертає банку", – написав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Так, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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