Хто зможе купувати землю і скільки: Милованов розкрив деталі резонансного законопроєкту

Законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов озвучив п'ять головних тез документу на своїй сторінці в Facebook.

Головне:

1. Право купувати іноземцям тільки після референдуму.

2. Право купувати землю мають українські громадяни і юридичні особи засновані (виключно) громадянами України.

3. Обмеження в одні руки - 10 000 га.

4. Як вважаються обмеження? Наприклад, людина має 25% в компанії. Ця компанія є власником 8 000 га. Тоді вважається, що людина вибрала 1/4 від 8 000 = 2 000 га. І ще може докупити 8 000 га. Немає обмежень на пов'язані особи.

5. Банки можуть ставати власниками землі. Але тільки через стягнення застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 000 га на банки не поширюється.

Ринок землі в Україні

При цьому він уточнив, що банки повинні продати землю, отриману в якості застави протягом двох років.

"Усі банки мають право кредитувати землю, незалежно від форми власності. Тобто банки з іноземним капіталом можуть кредитувати землю, отримувати в заставу, але повинні продати її. Якщо банки не продають землю протягом двох років, вона конфіскується на опальній основі. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати і інше повертає банку", – написав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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