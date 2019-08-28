"Налаштовані рубати": з'явилися нові дані про призначення Зеленського у Кабміні

Президент України Володимир Зеленський збирається залишити на посаді міністра фінансів Оксану Маркарову.

Про це написала на своєму каналі в телеграм головний редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна. Вона також назвала основних претендентів на голів МОЗ, Міноборони та Міненерго.

Журналістка зазначила, що, найімовірніше, команда Зеленського ліквідує посади віцепрем'єрів.

"Загалом, ЗеКоманда цей інститут налаштована рубати. Незрозуміло навіть, чи буде просто перший віце, не кажучи вже про "простих". Хріновий сигнал для регіонів. З децентралізацією все не просто погано, а дуже погано. "Спеціального" міністра з її питань не буде, "віце" – і поготів. Відомство Геннадія Зубка йде під ніж. З ним же – проблеми місцевої влади, громад і т. д. Може, звичайно, ще передумають – час є. Дуже сподіваюся. Але, враховуючи, що ці світлі люди взагалі хочуть області укрупнювати, сильно сумніваюся", – пояснила вона.

Журналістка зазначила, що глава Національної служби охорони здоров'я України Олег Петренко вже відмовився від посади голови МОЗ. За її словами, те, що Маркарова залишається – факт.

Кошкіна також додала, що Міністерство інфраструктури очолить Владислав Криклій. Зараз він є начальником головного сервісного центру МВС.

Озвучені основні претенденти на посади міністрів

"Главі МЗС Пристайко можуть"докинути" повноважень, які зараз має Іванна Климпуш-Цинцадзе, утворивши таким чином "надміністерства" з зовнішніх зв'язків", – написала журналістка.

За її даними, щодо Міністерства оборони торги ще ведуться – найбільше шансів у Андрія Завгороднього і генерала Олександра Поліщука.

"(Ірину. - Ред.) Венедиктову як і раніше пророкують на Мін'юст, але вже є сумніви. Уточню докладніше - розповім. Що точно скажу - Анна Огренчук, яку розглядали на Мін'юст ще пару тижнів тому, вже не обговорюється. Та сама, з сен-Тропе, ага", – додала Кошкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Зеленський запропонує парламенту призначити на пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Раніше сам Зеленський заявив, що розглядає двох кандидатів на пост прем'єр-міністра.

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