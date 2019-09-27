"Х*р свіжоморожений": на ProZorro показали найдивніший тендер

У системі ProZorro був розміщений тендер на закупівлю риби хек, проте в назві предмета закупівлі допустили помилку.

"Так, за 60,5 тисячі гривень для шкіл зібралися закупити "свіжоморожений х*р", – повідомив у Facebook український юрист Сергій Сеник.

За його словами, замовником виступає Великолепетиський районний центр забезпечення освітніх закладів. Він розташований у смт Велика Лепетиха Херсонської області.

"Судячи зі статусу закупівлі "Завершена", постачальник такого продукту все-таки знайшовся. Ним виявився ФОП Мусієнко Л. І., зареєстрований у Новій Каховці тієї ж Херсонської області", – підсумував Сеник.

Продукт закупили для шкіл на 60,5 тисячі гривень Фінансовий клуб

Продукт закупили для шкіл на 60,5 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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