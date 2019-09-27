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27 вересня • оновлено в 19:00
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"Х*р свіжоморожений": на ProZorro показали найдивніший тендер

7.4т Читати матеріал російською

У системі ProZorro був розміщений тендер на закупівлю риби хек, проте в назві предмета закупівлі допустили помилку.

"Так, за 60,5 тисячі гривень для шкіл зібралися закупити "свіжоморожений х*р", – повідомив у Facebook український юрист Сергій Сеник.

За його словами, замовником виступає Великолепетиський районний центр забезпечення освітніх закладів. Він розташований у смт Велика Лепетиха Херсонської області.

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"Судячи зі статусу закупівлі "Завершена", постачальник такого продукту все-таки знайшовся. Ним виявився ФОП Мусієнко Л. І., зареєстрований у Новій Каховці тієї ж Херсонської області", – підсумував Сеник.

Продукт закупили для шкіл на 60,5 тисячі гривень

Продукт закупили для шкіл на 60,5 тисячі гривень

Фінансовий клуб

Продукт закупили для шкіл на 60,5 тисячі гривень

Продукт закупили для шкіл на 60,5 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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Місце
Україна
Тег
ProZorro
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну оригинально хек рекламируют))))
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70rus xxx
70rus xxx
Никакой ошибки,жизнь тяжела на Окраине,а свежемороженный бычий х"р все дешевле,чем телячья вырезка.
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70rus xxx
70rus xxx
Моня, почему не в школе,или каникулы,в связи с похолоданием и корью?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
70rus xxx, ну ну не переживай ты так блинов с лопаты иди поеушай хотя я же забыл ты же руцкий а значит чурка и не православный тебе как раз бычий и подходит)))Так что не волнуйся чурка или потрахай овечку как твои предки веками и не тужся зря)))))))
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