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25 листопада • оновлено в 14:53
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"Ховали у вугіллі": Нефьодов розкрив масштабну схему контрабанди цигарок

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Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив що на пункті пропуску Порубне в Чернівцях виявили контрабандистів, які транспортували велику партію цигарок.

"Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля", – повідомив Нефьодов у Facebook.

За його словами, митники знайшли майже 63 тисячі пачок тютюнових виробів українського виробництва.

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За попередніми оцінками вартість цієї партії становить 2,7 млн гривень.

"Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. У мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок... Протокол, вилучення, штраф – все "за рецептом", – резюмував Нефьодов.

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

Максим Нефьодов у Facebook

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

Максим Нефьодов у Facebook

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

Максим Нефьодов у Facebook

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок

Максим Нефьодов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
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