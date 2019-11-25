"Ховали у вугіллі": Нефьодов розкрив масштабну схему контрабанди цигарок

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив що на пункті пропуску Порубне в Чернівцях виявили контрабандистів, які транспортували велику партію цигарок.

"Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля", – повідомив Нефьодов у Facebook.

За його словами, митники знайшли майже 63 тисячі пачок тютюнових виробів українського виробництва.

За попередніми оцінками вартість цієї партії становить 2,7 млн гривень.

"Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. У мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок... Протокол, вилучення, штраф – все "за рецептом", – резюмував Нефьодов.

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок Максим Нефьодов у Facebook

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок Максим Нефьодов у Facebook

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок Максим Нефьодов у Facebook

На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали контрабандистів, які перевозили велику партію цигарок Максим Нефьодов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. У такий спосіб ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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