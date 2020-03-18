Акцій найбільших сільськогосподарських компаній за останній тиждень подешевшали на 6-20%. Особливо відчутно знизилася ціна акцій підприємств холдингу МХП, який сукупно від початку року втратив третину своєї вартості.

Про це стало відомо з результатів моніторингу компанії Eavex Capital, які наводить інформаційний портал "Моя Київщина".

"У період із 2 до 10 березня компанія Eavex Capital проводила моніторинг, який зафіксував значне падіння вартості акції основних сільськогосподарських компаній від початку року. Так, ціна акцій однієї із провідних агропромислових компаній України "Миронівський хлібопродукт" за тиждень впала на 21,5%. Навіть більше, від початку року падіння котирувань акцій цієї компанії становить 31,9%", – йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами моніторингу, падіння акцій МХП (як за останній тиждень, так і від початку року) виявилося найбільшим серед інших агропідприємств.

Нагадаємо, що холдинг "Миронівський хлібопродукт" володіє брендами "Наша Ряба", Qualiko, "Легко!", "Бащинський" та Ukrainian Chicken. Продукція цього виробника експортується до 80 країн світу. Спеціалізується МХП на вирощуванні кукурудзи, пшениці, соняшника, ріпаку, виробництві кормів та рослинної олії. Крім того, МХП займається також виробництвом м’яса птиці та напівфабрикатів.

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