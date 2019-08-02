"Ходячі мерці": донецький блогер розповів про небезпечну контрабанду із Росії

У "ДНР" масово завозять дешеві контрабандні продукти харчування і цигарки з Росії та Білорусі.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав Макс Баринов із Донецька. За його словами, особливою популярністю користуються дешеві цигарки без акцизної стрічки іноземного виробництва, що й викликає небезпеку.

Контрабандні цигарки в "ДНР"

Нагадаємо, що через економічну блокаду України, ввезення будь-яких українських продуктів на окуповану Росією територію Донбасу заборонено.

"Росія і Білорусь швидко зайняли майданчик "ДНР" для збуту своїх дешевих продуктів і контрафактної продукції. Особливо популярні цигарки без акцизу іноземного виробництва. Начебто нічого страшного, дешеві сигарети, але ніхто не знає, що ховається за цим добром. Не виключено, що в тютюнову суміш додають небезпечні інгредієнти. Тож скоро "ДНР" заповнять ходячі мерці, – припустив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі. Судячи з даних, вони зберігають її в шахтах.

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