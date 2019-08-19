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"Хочемо здивувати всіх": Арахамія розповів про призначення в новому Кабміні

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Претенденти на посади міністрів оновленого Кабміну визначені вже приблизно на 70%.

Про це повідомив один з лідерів партії "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам у понеділок, 19 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз якраз цей процес триває. Я думаю, що на сьогоднішній день готовність десь відсотків на 70. Я маю на увазі шорт-листи, це 3-4 кандидата [на кожну посаду] на розгляд парламенту", - сказав він.

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"Я думаю, потрібно, щоб в кінці був один, але завжди є такі ситуації, коли, наприклад, є два хороших кандидата, одного вибрали міністром, а інший може бути заступником міністра. І це нормальна ситуація, тому що ми орієнтуємося на технократичний уряд. Це повинні бути професіонали", - зазначив Арахамія.

За його словами, новообрані депутати від "Слуги народу" 29 серпня хочуть "здивувати всіх людей, але щоб здивувати, про це поки не варто говорити".

"Зараз головне - це склад комітетів і напрямки їх діяльності, тому що від нас чекають не шоу, а роботи. Ми хочемо здивувати роботою", - додав він.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня. При цьому новообрані нардепи вже встигли скоротити кількість комітетів у "новій" Раді - з 27 до 23.

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія Слуга народу
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