"Хід Богданом": з’явилося пояснення відставки Гончарука

Заяву голови українського уряду Олексія Гончарука про відставку слід розцінювати як прем'єрський "хід Богданом". У такий спосіб очільник Кабінету міністрів прагне укріпити свій імунітет.
"Кварталівська" частина президентського офісу була спантеличила витівкою прем'єра: адже між главою держави та очільником КМУ були нібито нормальні взаємини, а оприлюднені "плівки" не висвітлювали нічого принципово нового, давали лише підстави потягати за вухо "хлопчака на самокаті", – пише у Facebook шефредактор OBOZREVATEL Орест Сохар.
За його словами, після новини про відставку "богданівське" крило Офісу президента з самого ранку перебуває у піднесеному настрої. Шефредактор OBOZREVATEL припускає, що повторюється історія із заявою про відставку від самого Андрія Богдана, яку розсилав свого часу заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Як свідчать мої джерела, тоді багато хто пророкував звільнення керівника офісу, і Андрій Йосипович нібито превентивно рекетнув президента, мовляв, готовий піти будь-коли... Розрахунок той самий, що і в разі з Гончаруком: глава держави не готувався до ротації, тому такий політичний кульбіт поставив Зеленського у складну ситуацію", – додав Сохар.
Він наголосив, що після тієї ситуації Богдан втримався, а що буде з Гончаруком – покаже час.
"Звісно, з точки зору лідера "Слуги народу", змінювати керівника уряду краще весною, а то й восени, поближче до прогнозованих електоральних івентів. Хоча задля порятунку інтересів економіки перевантажувати Кабмін треба негайно. Ось і подивимося, Володимир Олександрович у нас більше політик чи громадянин", – резюмував Сохар.
Заява голови українського уряду Олексія Гончарука про відставку слід розцінювати як прем'єрський "хід Богданом"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.
У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!"
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "будь-якої хвилини".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
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