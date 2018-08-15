"Гвинтівка-поні": військові експерти рознесли вироблену в "ДНР" зброю

Військові експерти розкритикували характеристики зброї "Дончанка" і "Сепаратист", яку виготовили "вчені" на тимчасово непідконтрольній території Донецької області.

Як сказано в матеріалі "Апострофа", зброя, що випускається в "ДНР", є лише копією всесвітньо відомих гвинтівок.

"Після того, як Держдеп США дозволив продавати Україні снайперські гвинтівки Barrett, в "ДНР" придумали свою "відповідь Чемберлену" - антиснайперську гвинтівку "Дончанка". "Нова" зброя, народжена в надрах кузень донецьких зброярів, до непристойності скидалася на протитанкову рушницю Дегтярьова часів Другої світової. Більш того, збройове ноу-хау бойовиків позбавлене оптичного прицілу, що повністю нівелює його антиснайперскую функцію", - сказано в матеріалі.

"Дончанка" - це зброя, зроблена з 14,5 мм протитанкової рушниці ПТРД 1941 року випуску, але з 12,7 мм стволом від кулемета "Утес".

"Дончанка"

"Її бойові можливості сумнівні, тому що стовбур від кулемета не призначений для снайперської стрільби, а "рідна" ПТРД загалом сама по собі не дуже точна. Плюс - це однозарядна система, а сучасні гвинтівки багатозарядні. Та й снайперський приціл до неї важко прикрутити, тому що віддача більша. Але для знищення автотранспорту і легкоброньованих цілей на відстані до 500 м придатна цілком", - пояснив військовий оглядач Денис Попович.

Також терористи "ДНР" похвалилися створенням "найбільшою в світі снайперською гвинтівкою "Сепаратист". Вона заточена під боєприпас калібром 23 мм. Відзначається, що зброя вийшла розміром з невеликого поні, відповідно, ефективно працювати з нею в умовах бойових дій вкрай складно.

"Сепаратист"

"Вона дуже громіздка, важка, для снайперської стрільби малопридатна, тому що для цього потрібна скритність. Ну, і вести прицільну стрільбу з 23 мм безглуздо, тому що такий калібр призначений, наприклад, для зенітних знарядь. Тому якщо "Дончанка" ще сяк-так, то "Сепаратист" - чиста пропаганда. Це не снайперська гвинтівка, це 23 мм гармата", - зазначив Попович.

При цьому головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін назвав таку зброю "повною профанацією".

"Це пил в очі, мовляв, квазіформування здатне вести якусь економічну діяльність. Все це з тієї ж історії про перефарбовані трамваї, які презентували як розробки так званих ЛНР/ДНР", - пояснив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" випробували гібрид міни та ручної гранати - "лимонки".