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Грузія озвучила втрати від нового удару Росії

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Грузія втратила до 60 мільйонів доларів від скорочення кількості туристів з Росії.

"За даними на липень, туристичний сектор зазнав збитків до 60 мільйонів доларів", – повідомив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, передають "РИА Новости".

Однак, за його словами, хороший тренд відзначається у червні в регіоні Аджарія.

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"У порівнянні з аналогічними даними минулого року туризм зріс на 40%", – додав Бахтадзе.

Прем'єр-міністр Грузії зазначив, що важливо надавати підтримку всім бізнесменам, які зайняті в туристичному секторі.

"Зроблені нами кроки дають підстави повідомити, що ми обов'язково повернемо ту динаміку зростання в туристичному секторі, яку мали", – резюмував Бахтадзе.

Грузія втратила до 60 мільйонів доларів від скорочення кількості туристів з Росії

Грузія втратила до 60 мільйонів доларів від скорочення кількості туристів з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки.

Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси до Росії з цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення із Грузією у 3 млрд руб.

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Грузія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Даже рагулям смешно с такой цыфры 60 лямов,а для ваших побратимов груЗиней це срада зрадная.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Не может быть... А как же туристы из Х*хляндии????
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Погибли в первые часы нападения Грузии на Южную Осетию. Миротворцы. 1. Майор Тимур Валеев, 1976 г.р. 2. Старшина Олег Гатыло, 1982 г.р. 3. Сержант Александр Колесников, 1984 г.р. 4. Капитан Владимир Косырев, 1980 г.р. 5. Младший сержант Дмитрий Логвиненко, 1984 г.р 6. Младший сержант Анатолий Митрошенков, 1985 г.р. 7. Рядовой Владимир Понедельченко, 1980 г.р. 8. Рядовой Григорий Сербач, 1985 г.р. 9. Старший сержант Дмитрий Сказкоподателев, 1980 г.р. 10. Рядовой Георгий Степнов, 1983 г.р. 11. Рядовой Владимир Филатов, 1986 г.р. 12. Сержант Александр Свиридов 13. Рядовой Раушан Абдуллин, 1988 г.р 14. Лейтенант(?) Артем Цинько 15. Старший лейтенант Сергей Шевелев 16. Евгений Панферов(?) 17. Подполковник Олег Голованов 18. Старший лейтенант Дмитрий Яловой 19. Авар Алиев 20. Александр Вахницкий 21. Владимир Селипетов, 1986 г.р. 22. Майор Алексей Тарасов 23. Артем Полушкин 24. Полковник Игорь Ржавитин 25. Майор Денис Ветчинов 26. Сержант Александр Коренев 27. Анар Алиев 28. Антон Горьковой 29. Александр Шрейдер 30. Сержант Николай Полторанин 31. Старший лейтенант Алексей Пуцыкин 32. Василий Монтаев 33. Рядовой Дмитрий Бурденко 35. Сергей Семенченко 36. Сергей Прядко 37. Николай Дмитриев 38. Рядовой срочной службы Алексей Макеев 39. Алексей Журавлев 40. Рядовой Шамиль Гаджиев 41. Младший сержант Артур Газиев 42. Лейтенант Иван Анисимов 43. Гвардии рядовой Андрей Синячкин 44. Рядовой Антон Марченко 45. Лейтенант Михаил Молчан 46. Рядовой Сергей Кононов 47. Рядовой Максим Пасько 48. Старший сержант Владимир Егоров 49. Ефрейтор Залим Шадов 50.Старший прапорщик Алексей Пономаренко 51. Рядовой Кублан Гиматов 52. Младший сержант Сергей Белоусов 53. Рядовой Василий Соловьев 54. Рядовой Сергей Мотрикала (Костромская обл., с. Воронье) 55. Младший сержант Дмитрий Пучков 56. Рядовой Асланбек Гаппоев 57. Младший лейтенант Виталий Нефф 58. Рядовой Венер Шагимарданов 59. Сергей Тарасов 60. Рядовой Олег Кусмарцев 61. Майор Виктор Прядкин 62. Майор Игорь Нестеров 63. Рядовой Николай Титов *** Список неполный.
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