Грузія озвучила втрати від нового удару Росії

Грузія втратила до 60 мільйонів доларів від скорочення кількості туристів з Росії.

"За даними на липень, туристичний сектор зазнав збитків до 60 мільйонів доларів", – повідомив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, передають "РИА Новости".

Однак, за його словами, хороший тренд відзначається у червні в регіоні Аджарія.

"У порівнянні з аналогічними даними минулого року туризм зріс на 40%", – додав Бахтадзе.

Прем'єр-міністр Грузії зазначив, що важливо надавати підтримку всім бізнесменам, які зайняті в туристичному секторі.

"Зроблені нами кроки дають підстави повідомити, що ми обов'язково повернемо ту динаміку зростання в туристичному секторі, яку мали", – резюмував Бахтадзе.

Грузія втратила до 60 мільйонів доларів від скорочення кількості туристів з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки.

Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси до Росії з цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення із Грузією у 3 млрд руб.

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