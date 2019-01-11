''Гроші повинні йти в Росію?'' Україна потрапила під жорсткий шантаж ''Газпрому''

Росія шантажує Україну і змушує відмовитися від перемоги в Стокгольмському арбітражі. А поки це не станеться, вона продовжить ігнорувати питання про контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Як заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook, у 2019 році закінчується контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом". Тристоронні (ЄС, Україна, Росія) "консультації" на рівні експертів заплановані на 15 січня, тристоронні "переговори" на політичному рівні — 21 січня.

"Обговорення цих переговорів у ЗМІ і навіть на політичному рівні поки фокусується на питаннях, які фактично ігноруються російською стороною. Водночас не обговорюється питання, яке російська сторона офіційно визначає як передумову реальних переговорів", — пише Вітренко.

За його словами, позиція "Газпрому" є чіткою. Спочатку "відновлення балансу" у відносинах між "Нафтогазом" і "Газпромом", потім реальні переговори щодо транзиту.

"Для прийняття рішення ми чекаємо рішення апеляційного суду. Обсяги транзиту газу через Україну після 2019 року сьогодні не обговорювалися. Ці переговори не мають статусу переговорів між компаніями", — повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер після переговорів у Берліні між Росією, Європейською Комісією і Україною.

"Газпром" офіційно заявляє, що рішення арбітражу порушили цей "баланс у відносинах". Тобто українській стороні потрібно відмовитися від перемоги в арбітражі.

"Що це буде означати для України? Без перемоги в арбітражі за контрактом на поставку газу і контракту за транзит сьогодні ми б мали заплатити "Газпрому" понад $73 млрд за зобов'язаннями "бери або плати" за 2012-2018 роки та $4 млрд за газ, поставлений у 2014-2015 роках. Ми повинні купувати газ у "Газпрому" за ціною вищою, ніж купуємо газ з Європи. Водночас у 2019 році на базі "бери або плати" ми повинні були заплатити за газ на $11 млрд більше (або у 5,5 раза більше) за отриману транзитну виручку. І ми не могли б вимагати доплату $2,7 млрд за транзит", — заявив Вітренко.

Він також підкреслив, що вважає ці вимоги "Газпрому" абсурдними.

"Фактом також є те, що Росія хоче, щоб плата Україні за транзит була лише відносно невеликою знижкою від плати за російський газ, який повинна купувати Україна. Тобто Україна повинна платити Росії за газ у шість разів більше, ніж Україна отримує за транзит. Гроші повинні йти з України у Росію, а не навпаки. Це і є прийнятним "балансом у відносинах" для Росії, який вони хочуть відновити", — зазначив виконавчий директор НАК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. Водночас у НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Крім того швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт долей російського газового монополіста у його голландських дочірніх компаніях.

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