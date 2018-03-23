Гройсман розповів, коли подешевшає газ для українців

Ціна на природний газ в Україні може бути знижена у разі припинення імпорту "блакитного палива".

"Нам потрібно перестати імпортувати газ. Ми сконцентрувалися на програмі збільшення видобутку українського газу. "Укргазвидобування" в минулому році наростило видобуток на 700 млн кубометрів. Ціна формується відповідно до ринкових умов", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, Україна зможе самостійно формувати ціну на паливо, коли почне експортувати газ. За попередніми даними, це може статися вже в 2020 році.

При цьому Гройсман зазначив, що уряд не має жодних повноважень з регулювання ціни комерційного газу.

"Це відповідальність НАК "Нафтогаз України" . Вони абсолютно незалежна державна компанія, яка приймає рішення на власний розсуд", - резюмував прем'єр-міністр.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, на скільки в Україні може вирости тариф на газ і на що це вплине.