Гройсман офіційно подав у відставку

Заява прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку зареєстрована у Верховній Раді.

Про це повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк, передає "Інтерфакс-Україна". "Заява Гройсмана про відставку зареєстрована у Верховній Раді 23 травня", — сказала вона.

Про намір піти у відставку Гройсман заявляв ще 20 травня, але безпосередньо документ передав до парламенту тільки сьогодні.

Якщо відставку Гройсмана підтримають у парламенті, то тимчасово його обов'язки виконуватиме перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Заява Гройсмана про відставку

Гройсман також розповів про свою участь у дострокових парламентських виборах. У Верховну Раду він піде з партією під назвою "Українська стратегія".

Я вирішив далі служити державі, тому прийняв рішення, що буду брати участь у парламентських виборах. Я хочу створити політичну силу, яку очолю особисто. Вона буде мати назву "Українська стратегія". Зберемо команду людей, які чітко знають, що потрібно країні. pic.twitter.com/jXizUuubzW — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 мая 2019 г.

Зазначимо, що у першому зверненні у Верховній Раді після своєї інавгурації президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що неефективні урядовці можуть "звільнити місця":

"Дозвольте мені зараз процитувати американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чому уряд розводить руками і каже, що нічого не може зробити. Неправда. Може. Ви можете взяти ручку й папір, і звільнити місця".

Нагадаємо: 27 лютого 2014 року Гройсман на запрошення тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка обійняв пост віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

14 квітня 2016 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Яценюка й одночасно — за призначення Гройсмана прем'єр-міністром.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра потягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів.

У цьому випадку парламент формує новий склад уряду в терміни і в порядку, визначені Конституцією.

Водночас прем'єр і міністри продовжують виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман оголосив про відставку після резонансної інавгураційної промови новообраного президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що йому не соромно за роботу уряду, тому готовий піти достроково. За відставку Кабміну ще повинна проголосувати Верховна Рада.

Пізніше в ефірі українського ток-шоу прем'єр пояснив причину свого рішення про відставку.

Також Гройсман заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

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