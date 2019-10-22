Гречка в Україні знову подорожчає: на які ціни чекати взимку

Гречана крупа в Україні до кінця 2019 року ще більше подорожчає і досягне ціни в 32-33 грн за кілограм.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він нагадав, що за вересень вартість гречки вже зросла більш ніж на 20%.

"Цього року гречки посіяли на 60% менше, ніж минулого року. Тому що протягом останніх 2,5 (майже трьох) років гречка весь час падала в ціні. Все зростало – а гречка падала. І економічно її стало невигідно сіяти. Тож гречки буде фізично менше", – пояснив економіст.

На його думку, взимку 2019-2020 року ціни на гречку перевищать позначку в 30 грн/кг.

"Правда, 40 грн за кіло ми не побачимо – я дуже сподіваюся, що такої цифри не буде. Хоча вже сьогодні можна знайти гречку в гарній упаковці за 30 грн/кг. Але я думаю, що це максимальна величина", – зазначив Пендзин.

"У звичайних поліетиленових пакетах, без якихось прибамбахів, гречка взимку коштуватиме десь на рівні 32-33 грн/кг. А зараз її можна купити і за 25-26 грн/кг. Тобто різкого зростання не буде, але вона реально зросте в ціні на 30-40%", – резюмував експерт.

Гречка в Україні ще більше подорожчає busycooks.net

Як писав OBOZREVATEL, окрім гречки до кінця 2019 року очікується подорожчання ще деяких продуктів – зокрема, хліба, молочної продукції, овочів та ін.

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