"Грандіозна афера": у Федерації роботодавців розкритикували підвищення тарифів на газ

Підвищення тарифів на транспортування газу ляже на плечі споживачів і збільшить трудову міграцію. А озвучене обґрунтування його необхідності не витримує жодної критики.

Таку думку у ході круглого столу, присвяченого запланованому збільшенню тарифів, висловив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Руслан Іллічов 24 канал

"Ми з подивом дізналися про рішення "Укртрансгазу" значно підвищити тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами. Заплановано, що він зросте майже в 2,2 рази. За попередніми розрахунками, додаткові витрати українських споживачів газу від такого рішення складуть близько 36 млрд грн. Майже 18 млрд грн - це будуть витрати, які понесе населення", - підкреслив Іллічов.

Він також відзначив, що подібне різке підвищення тарифів вдарить по конкурентоспроможності українських підприємств. Насамперед, у можливості утримувати українців від трудової міграції.

"Такі рішення - і це не просто гучні слова – вони, фактично, вбивають нашу конкурентоздатність. Бізнес сьогодні і так працює у досить жорстких умовах. Ми сьогодні повинні піднімати зарплати людям. Днями я був на конференції з польськими роботодавцями (Конфедерація роботодавців Польщі). Так от, цього року 2 млн українців працюють офіційно на підприємствах Польщі. 2 млн людей! І сьогодні вони будуть робити все, щоб наші люди їхали до них. У нас немає іншого виходу, ніж платити більшу зарплату і таким чином стимулювати людей залишатися. Але яким чином ми це будемо робити, коли 36 млрд грн ми повинні виплатити за такі рішення?", - зазначив Іллічов.

Він підкреслив: Федерація роботодавців України наполягатиме на публічному відкритті структури пропонованого тарифу. І розкритикував позицію "Укртрансгазу", який при його розрахунку, виходив виключно з варіанту, що Росія повністю відмовиться від транспортування газу через українську ГТС, не заклавши при цьому певну оптимізацію системи, що дозволило би знизити витрати на її утримання.

"Озвучені аргументи не витримують жодної критики. Давайте говорити відверто: це – грандіозна афера по отриманню додатково 36 млрд грн. Це видно неозброєним оком!", - зауважив Іллічов.

На круглий стіл щодо підвищення тарифів на транспортування газу магістральними трубопроводами, що проходив у Федерації роботодавців України, були запрошені представники різних галузей промисловості та галузевих об’єднань, а також представники органів місцевого самоврядування. Разом з тим, на захід запросили керівників "Нафтогазу", "Укртрансгазу", ГТС України, профільної парламентської комісії і Міністерства енергетики та захисту довкілля. Всі вони запрошення проігнорували.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!