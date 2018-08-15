Готуються до перезапуску: в "ДНР" знову зазіхнули на віджатий завод Фірташа

Терористи "ДНР" приготувалися до перезапуску великотоннажного виробництва мінеральних добрив на заводі "Стірол". Частина акцій підприємства досі належать українському олігарху-втікачу Дмитру Фірташу.
Як повідомляє "Аргументи і факти", 14 серпня в окупованій Горлівці було проведено термінову нараду ватажків "ДНР" з цього питання. Зазначається, що вже готуються завершальні кроки для перезапуску.
"Ми підходимо до завершального етапу запуску виробництва", - повідомив так званий "міністр промисловості і торгівлі ДНР" Олексій Грановський.
При цьому т.зв. "чиновники ДНР" не уточнили, що понад 50% акцій підприємства досі належать компанії Dotterbloem Holding BV з Нідерландів, а одним із власників його є Фірташ. Завод був незаконно "націоналізований на потреби республіки".
На даний момент невідомо, кому саме "Стірол" має намір продавати свою продукцію, а сировина для виробництва, як свідчать очевидці, вже надійшла з профільних підприємств із РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спроба перезапустити "Стірол" провалилася. Тоді підприємство отримало солідні фінансові вливання, однак без допомоги України запустити його виявилося неможливо.
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