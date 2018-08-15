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Готуються до перезапуску: в "ДНР" знову зазіхнули на віджатий завод Фірташа

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Терористи "ДНР" приготувалися до перезапуску великотоннажного виробництва мінеральних добрив на заводі "Стірол". Частина акцій підприємства досі належать українському олігарху-втікачу Дмитру Фірташу.

Як повідомляє "Аргументи і факти", 14 серпня в окупованій Горлівці було проведено термінову нараду ватажків "ДНР" з цього питання. Зазначається, що вже готуються завершальні кроки для перезапуску.

"Ми підходимо до завершального етапу запуску виробництва", - повідомив так званий "міністр промисловості і торгівлі ДНР" Олексій Грановський.

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При цьому т.зв. "чиновники ДНР" не уточнили, що понад 50% акцій підприємства досі належать компанії Dotterbloem Holding BV з Нідерландів, а одним із власників його є Фірташ. Завод був незаконно "націоналізований на потреби республіки".

На даний момент невідомо, кому саме "Стірол" має намір продавати свою продукцію, а сировина для виробництва, як свідчать очевидці, вже надійшла з профільних підприємств із РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спроба перезапустити "Стірол" провалилася. Тоді підприємство отримало солідні фінансові вливання, однак без допомоги України запустити його виявилося неможливо.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Фірташ
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДНРтерористи "ДНР"
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