Готуються до перезапуску: в "ДНР" знову зазіхнули на віджатий завод Фірташа

Терористи "ДНР" приготувалися до перезапуску великотоннажного виробництва мінеральних добрив на заводі "Стірол". Частина акцій підприємства досі належать українському олігарху-втікачу Дмитру Фірташу.

Як повідомляє "Аргументи і факти", 14 серпня в окупованій Горлівці було проведено термінову нараду ватажків "ДНР" з цього питання. Зазначається, що вже готуються завершальні кроки для перезапуску.

"Ми підходимо до завершального етапу запуску виробництва", - повідомив так званий "міністр промисловості і торгівлі ДНР" Олексій Грановський.

При цьому т.зв. "чиновники ДНР" не уточнили, що понад 50% акцій підприємства досі належать компанії Dotterbloem Holding BV з Нідерландів, а одним із власників його є Фірташ. Завод був незаконно "націоналізований на потреби республіки".

На даний момент невідомо, кому саме "Стірол" має намір продавати свою продукцію, а сировина для виробництва, як свідчать очевидці, вже надійшла з профільних підприємств із РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спроба перезапустити "Стірол" провалилася. Тоді підприємство отримало солідні фінансові вливання, однак без допомоги України запустити його виявилося неможливо.