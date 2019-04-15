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"Готова віддати борг": названо мільйонну "платню" за повернення Росії до ПАРЄ

1.5тЧитати матеріал російською

Росія готова повернути Раді Європи (РЄ) борг у €60 млн, який накопичився за два роки невиплат.

Про це йдеться у матеріалі "Известий". Саме таку суму назвало дипломатичне джерело видання, знайоме з ситуацією. Зазначається, що Москва згодна брати участь у голосуванні лише в разі повного поновлення її повноважень у ПАРЄ.

Глава комітету Ради Федерації (РФ) з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що це станеться, коли Парламентська асамблея (ПАРЄ) усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій.

"У цьому разі Росія буде готова не просто виплатити свій щорічний внесок, а й відновити той борг, який накопичився за минулі два роки. Це наша офіційна позиція, і я можу її лише вітати", — сказав сенатор.

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У Радфеді наголосили на необхідності реформувати Раду Європи таким чином, щоб у кожної делегації було гарантоване право голосу.

ПАРЄ

ПАРЄ

Корреспондент.net

Французький депутат у ПАРЄ Олів'є Бехті сказав виданню, що Росія повинна повернутися до ПАРЄ і мати можливість вибирати генсекретаря ради та суддів ЄСПЛ.

"Однак разом з тим Москва повинна дати позитивні сигнали щодо вирішення українського конфлікту. Ця країна посідає ключове місце у Європі, і тому вона повинна виконувати свої обов'язки згідно з роллю", — вважає Бехті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПАРЄ відмовилася змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

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Місце
Росія
Теги
ПАРЄРосіяНовини Росії
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вованов вован
вованов вован
Да на хрена нам эта бестолковая говорильня ПАСЕ, пусть лохлы там поют свою Щеню до одури. Да на эти €60 млн стольким детям оплатить лечение или построить новые больницы.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Похоже ПАСЕ надоел запах перегара и чеснока, хочется запах красной икры))))))))
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Smith Lera
Smith Lera
Хер вам москалі, а не право голосу в ПАСЕ. Геть з України, ще й відшкодування заплатите.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Smith Lera, хохлопидор, кто спрашивал твоего авторитетного мнения по этому поводу?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Smith Lera, Ой напугал, значит сами будете платить "долг" РФ в ПАСЕ.
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