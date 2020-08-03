Готелю "Дніпро" потрібно було шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу
Готелю "Дніпро" знадобилося б 6 тисяч років, щоб відбити ціну, за яку він був проданий в рамках великої приватизації
Протягом 14 днів з новими покупцями підпишуть контракт
Новий власник планує робити реконструкцію готелю, тим самим збільшити його прибутковість
Готель "Дніпро" продали за рекордні 1,1 млрд грн.
Київському готелю "Дніпро", який пішов із молотка на торгах великої приватизації за 1,1 млрд гривень, знадобилося б шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.
Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко, передає телеграм-канал PavlovskyNEWS.
За його словами, дохід готелю під управлінням держави був невеликим: номери старомодні, а про оновлення навіть не йшлося. А його продаж став однією з найбільш знакових приватизацій після "Криворіжсталі" у 2004 році. Тоді металургійний комбінат було продано за 804 млн доларів.
Заступник голови ФДМУ повідомив, що в аукціоні за "Дніпро" взяли участь 29 інвесторів. Продаж готелю відбувся відповідно до найкращих світових стандартів: із рівними правами й наданням усіх необхідних схем, креслень тощо.
Єлейко стверджує, що покупця вже перевірили згідно з усіма вимогами й чекають підписання контракту протягом 14 днів. Також підтвердив інформацію, що новий власник планує робити реконструкцію готелю, у такий спосіб збільшивши його прибутковість.
Приватизація готелю "Дніпро" Телеграм-канал PavlovskyNEWS
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.
Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.
23 липня стало відомо, що перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули українські айтішники, які хочуть перетворити його на перший кіберспортивний готель у світі, повністю підготовлений для таких івентів.