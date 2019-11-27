Готель "Дніпро" у Києві заберуть у держави

Державне управління справами передало готель "Дніпро", який перебуває у самому центрі Києва, Фонду державного майна.

Зокрема ФДМ займатиметься питанням приватизації столичного готелю, повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 27 листопада.

В кінці минулого місяця Офіс президента обіцяв передати на приватизацію низку підприємств, які належать Державному управлінню справами.

Що приватизують:

Готель "Україна";

Комплекс "Пуща-Водиця";

"Конча Заспа";

Лікеро-горілчаний завод.

Офіс президента обіцяв передати на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Ймовірно, процес розпочнеться вже у 2020 році.

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