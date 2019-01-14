"ГОСТ Росії. Норма": у Криму з доріг зник асфальт

В окупованому Росією Криму так звана влада Сімферополя довела місто до жахливого стану.
Як стало відомо від місцевих жителів, у центрі міста з доріг зник асфальт. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим.
"Сімферополь. "Вибрався у місто. Пройшов по Маяковського і не знайшов асфальту. "ГОСТ РФ. Норма", — навела вона слова жителя міста.
Судячи зі знімків, через відсутність асфальту дороги в сезон дощів перетворилися у місиво бруду.
Дороги в Сімферополі
twitter.com/KrimRt
Дороги в Сімферополі
twitter.com/KrimRt
Дороги в Сімферополі
twitter.com/KrimRt
Сімферополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 січня 2019 р
"Вибрався в місто. Пройшов по Маяковського і не виявив асфальту."
ГОСТ РФ
норма pic.twitter.com/S608GdO9Kf
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму так звана влада зовсім не займається ремонтом і очищенням доріг, у результаті чого вулиці в різних містах півострова перетворилися у непрохідне болото.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".