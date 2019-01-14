"ГОСТ Росії. Норма": у Криму з доріг зник асфальт

В окупованому Росією Криму так звана влада Сімферополя довела місто до жахливого стану.

Як стало відомо від місцевих жителів, у центрі міста з доріг зник асфальт. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим.

"Сімферополь. "Вибрався у місто. Пройшов по Маяковського і не знайшов асфальту. "ГОСТ РФ. Норма", — навела вона слова жителя міста.

Судячи зі знімків, через відсутність асфальту дороги в сезон дощів перетворилися у місиво бруду.

Дороги в Сімферополі twitter.com/KrimRt

Дороги в Сімферополі twitter.com/KrimRt

Дороги в Сімферополі twitter.com/KrimRt

Сімферополь

"Вибрався в місто. Пройшов по Маяковського і не виявив асфальту."

ГОСТ РФ

норма pic.twitter.com/S608GdO9Kf - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму так звана влада зовсім не займається ремонтом і очищенням доріг, у результаті чого вулиці в різних містах півострова перетворилися у непрохідне болото.

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