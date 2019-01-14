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"ГОСТ Росії. Норма": у Криму з доріг зник асфальт

1.9тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму так звана влада Сімферополя довела місто до жахливого стану.

Як стало відомо від місцевих жителів, у центрі міста з доріг зник асфальт. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим.

"Сімферополь. "Вибрався у місто. Пройшов по Маяковського і не знайшов асфальту. "ГОСТ РФ. Норма", — навела вона слова жителя міста.

Судячи зі знімків, через відсутність асфальту дороги в сезон дощів перетворилися у місиво бруду.

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Дороги в Сімферополі

Дороги в Сімферополі

twitter.com/KrimRt

Дороги в Сімферополі

Дороги в Сімферополі

twitter.com/KrimRt

Дороги в Сімферополі

Дороги в Сімферополі

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму так звана влада зовсім не займається ремонтом і очищенням доріг, у результаті чого вулиці в різних містах півострова перетворилися у непрохідне болото.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережідороги
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горин Виктор
горин Виктор
Так там ремонт идёт от кольца центрального рынка, а сама дорога в отличном состоянии
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Обычно, недоделанную работу дуракам не показывают. Но, в данной ситуации, скрывать её не имеет смысла, несмотря на определенное количество дебилов.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Дебилы. Это пешеходная дорожка вдоль объекта строительства. Не новость, а говно. Для придурков.
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