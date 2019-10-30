"Псувати нерви": Гонтарева розповіла, чи подаватиме в суд на Коломойського

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що не подаватиме позов до суду на мільярдера Ігоря Коломойського.

"Я не збираюся подавати ніякі позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Відповідно до юрисдикції, позови треба подавати в Україні", – повідомила вона в інтерв'ю Радіо НВ.

"Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви", – додала Гонтарева.

Ексголова НБУ зазначила, що у неї "не вистачить коштів" на ті судові процеси, які "змусить вести" Коломойський.

"Для Ігоря Валерійовича Коломойського, напевно, судитися – це його професійна діяльність. Якщо ви подивитеся, на сьогодні існують 600 судів проти Національного банку, Міністерства фінансів і нового ПриватБанку", – резюмувала Гонтарева.

Валерія Гонтарєва заявила, що не подаватиме позов до суду на Ігоря Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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