Гонтарева і ПриватБанк: ЗМІ повідомили про нову проблему України з МВФ

У Міжнародному валютному фонді викликають побоювання нещодавні події навколо ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої і тиск на нинішнє правління НБУ.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на співрозмовника, знайомого з ходом переговорів із МВФ. За даними джерела, в МВФ побоюються, що нова влада, говорячи про свою підтримку незалежності НБУ, насправді намагатиметься замінити деяких топменеджерів НБУ.

Зазначається, що формальний привід для кадрових рішень може дати комісія Верховної Ради, яка займеться розслідуванням дій керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів у 2014-2019 роках.

Україна зіткнулася з проблемами з МВФ

"Ставлення комісії до НБУ може бути упередженим. Те, що вони говорять, що будуть розслідувати ці справи, виглядає так, нібито вони мають намір переслідувати керівництво НБУ, а не власників банків, які довели їх до неплатоспроможності", – пояснив співрозмовник видання.

За його словами, фонду потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у бізнесмена Ігоря Коломойського в питанні ПриватБанку, а по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво НБУ.

"Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні", – підсумовує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Пізніше Кабінет міністрів повідомив, що переговори про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом ведуться і перебувають в активній стадії.

Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд почав переговори з МВФ – нова програма фінансування може бути підписана вже в грудні.

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