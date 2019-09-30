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30 вересня • оновлено в 19:15
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Гонтарева і ПриватБанк: ЗМІ повідомили про нову проблему України з МВФ

12.8т Читати матеріал російською

У Міжнародному валютному фонді викликають побоювання нещодавні події навколо ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої і тиск на нинішнє правління НБУ.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на співрозмовника, знайомого з ходом переговорів із МВФ. За даними джерела, в МВФ побоюються, що нова влада, говорячи про свою підтримку незалежності НБУ, насправді намагатиметься замінити деяких топменеджерів НБУ.

Зазначається, що формальний привід для кадрових рішень може дати комісія Верховної Ради, яка займеться розслідуванням дій керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів у 2014-2019 роках.

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"Ставлення комісії до НБУ може бути упередженим. Те, що вони говорять, що будуть розслідувати ці справи, виглядає так, нібито вони мають намір переслідувати керівництво НБУ, а не власників банків, які довели їх до неплатоспроможності", – пояснив співрозмовник видання.

За його словами, фонду потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у бізнесмена Ігоря Коломойського в питанні ПриватБанку, а по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво НБУ.

"Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні", – підсумовує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пізніше Кабінет міністрів повідомив, що переговори про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом ведуться і перебувають в активній стадії.

  • Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд почав переговори з МВФ – нова програма фінансування може бути підписана вже в грудні.

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Тема
транш МВФ
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если раньше Украина брала у МВФ доллары, чтобы поддержать гривну, то теперь хочет взять гривну, чтобы поддержать доллар
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руденко евгений
руденко евгений
"может быть предвзятым", а может и не быть...
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Мир Миру
Мир Миру
Щоб зовсім виключити суб"єктивний фактор, головою НБУ треба зробити робота.
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