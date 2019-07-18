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Гонорар Зеленського за концерти: озвучена сума заробітку

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Перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що Володимир Зеленський заробляв на великих концертах "95 кварталу" в середньому тисячу доларів.

"50% відходить на студію, супроводжуючий ансамбль, оренду і 50% – на творчий колектив, враховуючи й авторів. Припустимо, гонорар становить 20 тисяч. Якщо трупа десять осіб і авторів 10-15, як ці 50% можуть розподілитися, ви вважаєте?" – повідомив Шефір в інтерв'ю LB.ua.

"Розподіліть 10 тисяч на 10 акторів і 15 авторських груп – скільки отримає Зеленський? Тисячу!" – додав перший помічник президента України.

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Водночас Шефір зазначив, що сума гонорару Зеленського залежно від концерту могла коливатися в ту чи іншу сторону на 200 доларів.

Володимир Зеленський заробляв на великих концертах "95 кварталу" в середньому тисячу доларів

Володимир Зеленський заробляв на великих концертах "95 кварталу" в середньому тисячу доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником брата Бориса Шефіра – Сергія.

Сергій Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він – продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників і авторів "Студії Квартал-95".

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Особи
Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
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