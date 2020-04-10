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10 квітня • оновлено в 18:11
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Гончаруку загрожує до п'яти років позбавлення волі через катастрофу з масками – юрист

11.5т
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Бездіяльність колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, яка призвела до дефіциту масок у країні і необхідності переплачувати втричі за імпортні засоби захисту, може закінчитися для нього позбавленням волі на термін до п'яти років.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів юрист Олександр Плахотник. Так, поведінка політика може потрапляти під дію другої частини статті 367 ККУ (службова недбалість). Санкція – позбавлення волі на термін від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Гончаруку загрожує до п'яти років позбавлення волі через катастрофу з масками – юрист

Як пояснює юрист, щоб підтвердити недбалість, правоохоронцям потрібно довести, що він не просто проігнорував свої посадові обов'язки, а й відмовився їх виконувати. "Якщо він просто не розглянув якесь рішення, наприклад, через зайнятість, притягнути до відповідальності буде вкрай складно. Думаю, саме тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідування відразу після того, як стало відомо, що секретар РНБО Олексій Данілов надсилав листи Гончаруку з проханням заборонити експорт, тобто він не просто не виконував обов'язки, а саме відмовився їх виконувати", – пояснює юрист.

Також силовикам доведеться довести, що недбалість Гончарука завдала збитків бюджету в розмірі від 60,9 тис. грн. Зазначимо, як писав OBOZREVATEL, через дії Гончарука з бюджету довелося переплатити мільйони доларів. Маски, які можна було купити за 1 грн, зараз купують за 11-12 грн.

Зазначимо, Кабінет міністрів лише 11 березня вирішив заборонити експорт продукції, яка може зупинити поширення епідемії (зокрема масок).

Як писав OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов двічі звертався з проханням тимчасово заборонити експорт масок і засобів захисту, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. При цьому на той час прем'єр Олексій Гончарук рекомендації РНБО проігнорував.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
карантин
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Худоба Николай
Худоба Николай
Он уже должен сидеть, а не ему грозит. СБУ должно уже мотать киши на кулак.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
АГА1 ПРЯМ ТАК ВЗЯЛИ И ПОСАДИЛИ....
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Економіка

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