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26 березня • оновлено в 13:26
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Гончарук попередив про долар по 40 грн за однієї умови

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У разі дефолту України чекає самий песимістичний сценарій – обвал курсу гривні до 40 грн/$ і глобальне безробіття з усіма витікаючими наслідками, але, щоб цього уникнути, влада повинна грати за правилами і виконувати зобов'язання.

Про це написав у четвер, 26 березня, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук в колонці на LIGA.net.

Гончарук попередив про долар по 40 грн за однієї умови

"Якщо Україна вибере дефолт як легку відповідь на складні питання, то нам варто готуватися до найбільш песимістичного сценарію. У разі дефолту, зовнішній борг України не зникне. Він просто розтягнеться в часі, але позбавить нас доступу до нових фінансових ресурсів. Вони будуть дуже необхідні країні вже у найближчому майбутньому - пік проблем попереду", - написав колишній прем'єр.

За його словами, дефолт - це обвал України нижче "нульової точки", хтось на цьому обов'язково виграє, але більшість опиниться в дуже складній ситуації. Сукупні втрати від недоінвестування в Україні будуть такими, що хвиля об'єктивних економічних проблем, викликаних світовою ситуацією, швидко перетвориться тут у цунамі.

"А ще, думаючи на крок наперед, я бачу черги безробітних, зруйновані плани на майбутнє для мільйонів людей і долар по 40", - підкреслив Гончарук.

Він вважає, що у поточній ситуації "закон про банки" - пріоритетний, бо саме він розблокує програму співпраці з МВФ. І в Офісі президента, Верховної Ради та уряді досить людей, які розуміють його важливість і всі катастрофічні наслідки можливого дефолту.

Гончарук також нагадав, що Міжнародні інститути, МВФ і Світовий банк, західні партнери ЄС і США готові допомогти Україні пережити цю ситуацію. "МВФ потенційно готовий виділити Україні не $5,5 млрд, а значно більше, оскільки є розуміння, що всі ми в одному човні. Але для допомоги потрібно, щоб і Україна діяла адекватно: грала чесно виконувала зобов'язання, відповідала за свої слова", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован раніше писав, що оголошення дефолту тягне за собою безліч ризиків і небезпек для України, проте є політики, які не дивлячись на це пропонують не платити за зовнішніми боргами.

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Тема
Світова фінансова криза
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
дефолт
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Якименко Сергій
Якименко Сергій
Это несчастье ещё не в тюрьме ??!!!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Это уёписче не знало что делать,кроме как брать кредиты и начислять себе и всему кабмину огромные зарплаты и премии.А сейчас оно пытается учить.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Хлопцы ,до вас ещё не дошло как вас "ВесьМир" поимел ?
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