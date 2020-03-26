Гончарук попередив про долар по 40 грн за однієї умови

У разі дефолту України чекає самий песимістичний сценарій – обвал курсу гривні до 40 грн/$ і глобальне безробіття з усіма витікаючими наслідками, але, щоб цього уникнути, влада повинна грати за правилами і виконувати зобов'язання.

Про це написав у четвер, 26 березня, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук в колонці на LIGA.net.

"Якщо Україна вибере дефолт як легку відповідь на складні питання, то нам варто готуватися до найбільш песимістичного сценарію. У разі дефолту, зовнішній борг України не зникне. Він просто розтягнеться в часі, але позбавить нас доступу до нових фінансових ресурсів. Вони будуть дуже необхідні країні вже у найближчому майбутньому - пік проблем попереду", - написав колишній прем'єр.

За його словами, дефолт - це обвал України нижче "нульової точки", хтось на цьому обов'язково виграє, але більшість опиниться в дуже складній ситуації. Сукупні втрати від недоінвестування в Україні будуть такими, що хвиля об'єктивних економічних проблем, викликаних світовою ситуацією, швидко перетвориться тут у цунамі.

"А ще, думаючи на крок наперед, я бачу черги безробітних, зруйновані плани на майбутнє для мільйонів людей і долар по 40", - підкреслив Гончарук.

Він вважає, що у поточній ситуації "закон про банки" - пріоритетний, бо саме він розблокує програму співпраці з МВФ. І в Офісі президента, Верховної Ради та уряді досить людей, які розуміють його важливість і всі катастрофічні наслідки можливого дефолту.

Гончарук також нагадав, що Міжнародні інститути, МВФ і Світовий банк, західні партнери ЄС і США готові допомогти Україні пережити цю ситуацію. "МВФ потенційно готовий виділити Україні не $5,5 млрд, а значно більше, оскільки є розуміння, що всі ми в одному човні. Але для допомоги потрібно, щоб і Україна діяла адекватно: грала чесно виконувала зобов'язання, відповідала за свої слова", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован раніше писав, що оголошення дефолту тягне за собою безліч ризиків і небезпек для України, проте є політики, які не дивлячись на це пропонують не платити за зовнішніми боргами.

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