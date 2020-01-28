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28 січня • оновлено в 17:06
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Гончарук пообіцяв, що Україна відповідатиме критеріям членства у ЄС

1.2т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна через п’ять років повинна відповідати критеріям членства у Європейському Союзі.

"Саме тому важливо синхронізувати політики з країнами-членами ЄС, зокрема, і у рамках “Європейської зеленої угоди”, – наголосив голова Кабінету міністрів у Facebook.

За його словами, мета ЄС – до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу.

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"Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху. Запропонував сьогодні віце-президенту Єврокомісії з питань Європейської зеленої угоди Франсу Тіммермансу розпочати діалог щодо розвитку спільної дорожньої карти в цьому напрямку", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна через п’ять років повинна відповідати критеріям членства у Європейському Союзі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна через п’ять років повинна відповідати критеріям членства у Європейському Союзі

Урядовий портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Європейському Союзі заговорили про сумніви щодо необхідності фінансової допомоги Україні у зв'язку із відсутністю зусиль Києва стосовно розслідування виведення коштів із ПриватБанку.

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Автор
Віктор Калиненко
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россия москва
россия москва
украина уже сейчас отвечает критериям колонии
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
А ещё у украинцев будут европейские зарплаты и пенсии? Где-то я уже это слышал... А как там Яценюк поживает со своими обещаниями?
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