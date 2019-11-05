Субсидії, школа, медицина: Гончарук озвучив цілі уряду на 2020 рік

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вівторок, 5 листопада, презентував допрацьований проект державного бюджету України на 2020 рік.

“Сформувати бюджет розвитку в теперішніх умовах – задача не з простих. Тим більше, цей і наступний рік – пікові з точки зору погашення та обслуговування наших зовнішніх зобов'язань. Для забезпечення належного рівня соціальної підтримки та соціального захисту вся наша робота спрямована на підвищення соціальних стандартів та добробуту кожної української родини”, – підкреслив Гончарук, повідомляє "Урядовий портал".

Прем'єр-міністр зазначив, що формування дохідної частини державного бюджету вперше відбувається без підвищення податків, але зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати боргове навантаження на країну.

“Ми будемо більше заробляти всередині країни – за рахунок реформ, приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків. Закладаємо кошти на розвиток, зокрема регіональний: дороги, інвестиційні проекти. На оборону та безпеку у 2020 році передбачили 5,45% від ВВП. Збільшувати ефективність почали з себе - скорочуємо видатки на апарат на 10%”, – наголошує він.

До другого читання у парламенті уряд оновив низку видатків.

Медицина

У 2020 році екстрена медицина отримає +109% фінансування, крім цього, держава компенсуватиме вартість пологів, лікування інсульту/інфаркту тощо.

Загалом на екстрену допомогу у 2020 році уряд передбачив 1,9 млрд грн (з них 900 млн грн на карети швидкої + 1 млрд на відкриття відділень екстреної допомоги), що вдвічі більше, ніж у 2019 році.

Програма “доступні ліки” у 2020 році передбачає 3,3 млрд грн, а це втричі більше, ніж було у 2019 році.

На закупівлю ліків та медичних виробів для лікарень у 2020 році передбачено 9,7 млрд, а це в півтора рази більше, ніж у 2019 році.

На лікування за кордоном, передусім йдеться про трансплантацію, закладено 1,09 млрд, що у півтора рази більше, ніж у 2019 році.

Соціальне забезпечення.

47,6 млрд грн на субсидії;

822 млн грн на надання правової допомоги громадянам (на 90 млн грн більше, ніж у 2019 році);

246млн грн – соціальна адаптація ветеранів АТО/ООС, що майже вдвічі більше, ніж у 2019-му.

Освіта.

Уряд вперше виділив у 2020 році окремий бюджет у 3,5 млрд грн на програму “Спроможна школа для кращих результатів”

Уряд заклав у 2020 році 1,4 млрд на програму “Нова українська школа”, що більше на 200 млн грн, ніж у 2019 році.

Іще 259 млн грн – на розвиток навчально-практичних центрів профтехосвіти, що на понад 200 млн грн більше, ніж було у 2019 році.

Вперше 21 тис. грн – щорічна грошова підтримка для молодих вчителів (стаж до 10 років), щоб підвищити престижність, підтримати і стимулювати молодь викладати, зокрема у сільських школах.

Креативні індустрії та культура

На креативні індустрії та розвиток культури уряд заклав на 23% більше, ніж у 2019 році – 5,1 млрд грн.

Вперше закладена програма мобільності молоді – 500 млн грн.

Вперше передбачено видатки на розкриття туристичного потенціалу – 240 млн грн.

Підсумки презентації Державного бюджету на 2020 рік

7,4 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку.

2 млрд грн на соціально-економічний розвиток регіонів.

1,8 млрд грн на національні інвестпроекти + 22,6 млрд грн планується залучити додатково від міжнародних партнерів.

73,7 млрд грн на інфраструктуру (для порівняння у 2019 році це було 54 млрд грн).

Прем'єр-міністр презентував допрацьований проект Державного бюджету України

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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