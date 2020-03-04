Відставка Гончарука: що відомо на цей момент. Оновлюється

Монобільшість Верховної Ради в середу, 4 березня, розгляне звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Очікується, що новим главою уряду стане віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

За попередніми даними, Гончарук написав заяву про свою відставку. Вона датується 3 березня 2020 року, свідчать копії документа.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Що відомо:

28 лютого президент Володимир Зеленський вирішив скликати позачергове засідання Верховної Ради на 4 березня. На порядку денному вказувалися кадрові питання Кабінету міністрів.

2 березня Гончарук оголосив, що не збирається йти у відставку. "Я ніяких заяв на цей момент не писав. У нас будуть консультації з президентом і парламентом. Більше я про це нічого коментувати не хочу", – заявляв прем'єр.

Однак 3 березня на закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді ухвалили остаточне рішення про перестановки в українському уряді.

Голосування за відставку Гончарука і низки міністрів відбудеться 4 березня на позачерговому засіданні парламенту о 16:00.

11:22 У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Гончарука з посади прем'єр-міністра України.

10:37 Колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що жодної нової заяви про відставку Гончарук не подавав. Він наголосив, що заява, яку розглядав парламентський комітет, була написана прем’єром у серпні 2019 року без дати.

"Вчора коли Гончарук відмовився писати та подавати заяву про відставку, на старій заяві поставили число і зареєстрували в апараті ВРУ. Це чистої води шулєрство. Довести його можна провівши графологічну експертизу заяви, яку сьогодні розглядав парламентський комітет", – резюмував Мосійчук.

10:08 Звільнення Гончарука підтримали 23 з 25 членів профільного комітету.

10:00 Джерела опублікували знімки документа, які свідчать, що заява була зареєстрована в апараті Верховної Ради ще у вівторок о 17:42.

Гончарук вже написав заяву про свою відставку

Гончарук вже написав заяву про свою відставку

Також відомо, що свою посаду втратить глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова. "Вона вже готується на вихід, питання з її відставкою вирішене. Її місце може зайняти Ігор Уманський", – пояснив один з народних депутатів.

Свої посади збережуть міністр юстиції Денис Малюська, міністр освіти Анна Новосад, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

Гончарук вже написав заяву про свою відставку

Відзначимо, що уряд Гончарука звинувачували в провалі з наповненням бюджету. У головному фінансовому документі України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. За підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

Таким чином "діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг доведеться витратити рекордні майже 40% доходів бюджету.

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