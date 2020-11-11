Скандального українського бізнесмена помітили із заступником глави Одеської митниці

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Скандального українського бізнесмена помітили із заступником глави Одеської митниці

Заступника керівника Одеської митниці Дениса Пудрика помітили в компанії з Орестом Фірманюком, якого називають головним контрабандистом України.

Зокрема, Пудрик і Фірманюк повечеряли в київському ресторані "Велюр". Також у їх компанії була Діана Шерман. Про це в Telegram повідомив журналіст Євген Плінський.

"Ні, ну хіба це не красиво? Контрабандист Фірманюк і Шерман вечеряють у "Велюрі" з Денисом Пудриком. Повечеряли, касу за жовтень звели, фірми на листопад Денисці озвучили і побігли", – пише журналіст.

"Яких вам ще реформ не вистачає? Такою прозорою митниця ще не була", – іронізує Плінський.

Дениса Пудрика помітили в компанії з Орестом Фірманюком
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